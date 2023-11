Here is one way to visualize the deaths of children in Gaza since October 7.

When protesters marched on Washington D.C. in support of Palestinians on Saturday, a banner with the names of dead Gazan children, typed in font the size of a thumb, spanned several car-lengths.

Those names are based on a list of casualties released by the Gaza Health Ministry on Oct. 26. Activists and organizations like Jewish Voice for Peace have translated the names for English-language readers.

Humanitarian agencies consider that death toll to be reliable.

"We continue to include their data in our reporting and it is clearly sourced," the U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs told Reuters. Human Rights Watch also told Reuters that the Ministry’s casualty numbers had a reputation for reliability, and that the current toll is consistent with what could be expected from the bombardment of a high-density area like Gaza.

“The numbers may not be perfectly accurate on a minute-to-minute basis,” a spokesperson for the World Health Organization’s Health Emergencies Program told the Associated Press. “But they largely reflect the level of death and injury.”

Those deaths join an unknown number of Israeli children among the approximately 1,400 Israelis killed by Hamas since Oct. 7. Another 30 Israeli children were kidnapped and are still missing.

These figures, especially on the Palestinian side, are doomed to be litigated, downplayed, and dismissed. But those efforts ask us to ignore the evidence of our own eyes, and the testimonies that journalists in Palestine have risked their lives to deliver.

Israeli airstrikes on a northern Gaza apartment building killed 68 members of a family, the Washington Post reports, leaving only a one-year-old alive. Her mother had gone into labor with twins during the attack. The mother and her half-born children were found dead in the rubble. In a central Gaza morgue, CNN reports, children are arriving dead, their names written on their bodies before their passing by parents who hoped for their remains to be identified, should they be killed. The average Gazan is reportedly living on two pieces of bread a day; water is scarce, clean water even moreso.

“Gaza has become a graveyard for thousands of children,” a UNICEF spokesperson said. “It’s a living hell for everyone else.”

Since Hamas’s initial Oct. 7 attack, more children have been killed in Gaza than have been killed in every other armed conflict, combined, since 2019, according to the international humanitarian organization Save The Children.

Here’s another way to visualize the impossible scale of that loss. Below are the names of the Gazan children announced dead on October 26, based on translations from JVP. This isn’t a perfect list. I’m missing three names; 2,910 instead of 2,913.

But this data is more than a week old. Already it is obscenely out of date. As of Sunday, approximately 3,900 Palestinian children were dead.

Sarah Muhammad Suleiman Al-Astal 17

Ahmed Khaled Ibrahim Al-Astal 17

Abd al-Rahman Muhammad Ahmad al-Astal 17

Muhammad Ramzi Abdel Karim Al-Astal 17

Dania Raafat Abdel Karim Al-Astal 17

Abeer Mahmoud Ahmed Al-Astal 16

Tia Mamdouh Muhammad Abu Jazar <1

Muhammad Mamdouh Muhammad Abu Jazar <1

Maryam Muhammad Khamis Musa 17

Muhammad Nasser Hosni Musa 12

Youssef Nasser Hosni Musa 10

Abdul Rahman Nasser Hosni Musa 8

Naama Jawad Hosni Musa 8

Raghda Adel Muhammad Musa 6

Muhammad Ahmed Jamal Musa 6

Ahmed Wael Ahmed Al-Astal 16

Muhammad Ali Zakaria Al-Astal 15

Fatima Nasser Suleiman Al-Astal 15

Zain Wael Ahmed Al-Astal 14

Zakaria Ali Zakaria Al-Astal 14

Jana Muhammad Zakaria Al-Astal 14

Fadwa Hussein Ahmed Al-Astal 13

Jamal Mustafa Jamal Musa 6

Muhammad Jawad Hosni Musa 5

Maria Ayman Samir Moussa 5

Sila Hassan Jamal Musa 4

Youssef Hossam Hussein Musa 4

Alma Ahmed Jamal Musa 4

Muhammad Adel Muhammad Musa 3

Milana Ayman Samir Moussa 3

Muhammad Fadi Dhiyab Musa 3

Faryal Muhammad Ahmed Musa 2

Youssef Ahmed Jamal Musa 1

Diamond Ayman Samir Moussa 1

Hiaa Wael Ahmed Al-Astal 12

Ahmed Hussein Ahmed Al-Astal 12

Raghad Muhammad Zakaria Al-Astal 12

Sama Salim Yassin Al-Astal 11

Abdul Karim Raafat Abdul Karim Al-Astal 11

Weam Nasser Suleiman Al-Astal 11

Karim Ramzy Abdel Karim Al-Astal 11

Rahaf Raafat Abdel Karim Al-Astal 11

Lana Muhammad Zakaria Al-Astal 10

Majd Ali Zakaria Al-Astal 10

Ahmed Raafat Abdel Karim Al-Astal 9

Muhammad Wael Ahmed Al-Astal 9

Suleiman Hussein Ahmed Al-Astal 8

Yamen Abdullah Zakaria Al-Astal 7

Hayah Abdullah Musa Al-Astal 6

Hazar Hussein Ahmed Al-Astal 6

Joan Yahya Youssef Al-Astal 4

Joud Hamid Nasser Al-Astal 4

Hamza Wael Ahmed Al-Astal 3

Ali Muhammad Zakaria Al-Astal 3

Elaf Hussein Ahmed Al-Astal 2

Janan Hamed Nasser Al-Astal 1

Marwa Hamza Nasser Al-Astal 1

Bahaa Mustafa Jamal Musa <1

Rakan Hossam Hussein Musa <1

Nour Essam Mahmoud Al-Kahlot 11

Youssef Rami Abdel Rahim Al-Kahlot 11

Sarah Hassan Marzouk Al-Kahlot 11

Raghad Shaker Marzouk Al-Kahlot 10

Malak Shaker Marzouk Al-Kahlot 9

Abdullah Shaker Marzouk Al-Kahlot 8

Hazem Hassan Marzouq Al-Kahlot 8

Youssef Nael Ismail Al-Kahlot 6

Omar Bilal Bashir Al-Kahlot 6

Muhammad Essam Mahmoud Al-Kahlot 5

Adam Shaker Marzouk Al-Kahlot 4

Muhammad Bahaa El-Din Awad Al-Kahlot 4

Zein al-Din Muhammad Maher al-Kahlot 2

Muhammad Ahmed Suhail Al-Kahlot 2

Siham Ibrahim Abdel Karim Al-Kahlot 2

Sally Hassan Marzouk Al-Kahlot 2

Bismillah Muhammad Khaled Muhammad Hegazy 17

Maha Iyad Ahmed Abu Shammala 16

Nada Ahmed Mahmoud Hegazy 16

Tasneem Ibrahim Saeed Abu Shammala 15

Majd Mahmoud Omar Hegazy 15

Ezz El-Din Ahmed Shehdeh Hegazy 15

Majed Ismail Abu Shammala 14

Imad Akram Hamad Hegazy 13

Mahmoud Ibrahim Saeed Abu Shammala 13

Malak Muhammad Omar Hegazy 13

Yamen Ayman Samir Abu Shammala 12

Nour Akram Hamad Hegazy 11

Abdul Rahman Muhammad Omar Hegazy 11

Karim Muhammad Samir Abu Shamala 9

Yasmine Ibrahim Saeed Abu Shammala 8

Sham Ayman Ismail Abu Shammala 8

Amir Ahmed Samir Abu Shamalah 8

Samir Muhammad Samir Hegazy 8

Muhammad Akram Hamad Hegazy 7

Abdul Rahman Ayman Samir Abu Shammala 7

Bilal Muhammad Omar Hijazi 6

Youssef Ahmed Samir Abu Shamalah 6

Ahmed Abdullah Ahmed Hegazy 6

Zain Al-Abidin Muhammad Samir Hegazy 5

Hadi Rami Salah El-Din Ismail Abu Shammala 5

Tim Imad Naeem Hegazy 5

Zeina Ismail Samir Abu Shammala 4

Muhammad Abdullah Ahmed Hegazy 4

Suhad Hani Iyad Abu Shammala 4

Adam Ayman Ismail Abu Shammala 4

Samira Muhammad Omar Hegazy 3

Dalal Majid Ismail Abu Shammala 3

Lara Ahmed Samir Abu Shammala 3

Musab Mahmoud Nayef Abu Shammala 3

Aisha Salah Al-Din Ismail Abu Shammala 3

Mian Yahya Yusuf Al-Astal <1

Rayan Abdullah Zakaria Al-Astal <1

Salam Wael Ahmed Al-Astal <1

Abdul Rahman Muhammad Mutee Hassouna 17

Sarah Saleh Ali Hassouna 15

Abdullah Muhammad Fadl Hamed Hassouna 13

Lamah Ahmed Mahmoud Hassouna 13

Malak Bilal Muhammad Hassouna 12

Ahmed Hossam Amin Hassouna 12

Ahmed Hassan Ali Hassouna 11

Muhammad Bilal Muhammad Hassouna 11

Muhammad Rami Muhammad Fadl Hassouna 10

Samer Ahmed Muhammad Hassouna 10

Baraa Hassan Ali Hassouna 9

Nour Wissam Amin Hassouna 9

Hoda Muhammad Fadl Hamed Hassouna 8

Jana Ahmed Mohamed Hassouna 8

Yazan Rami Muhammad Fadl Hassouna 8

Aya Hossam Amin Hassouna 8

Joud Hassan Ali Hassouna 7

Ali Muhammad Ali Hassouna 7

Nada Wissam Amin Hassouna 7

Samar Rami Muhammad Fadl Hassouna 6

Mona Ahmed Mohamed Hassouna 6

Yazan Muhammad Ali Hassouna 5

Youssef Rami Muhammad Fadl Hassouna 5

Sherif Ashraf Sherif Hassouna 5

Abdullah Muhammad Fadl Hassouna 4

Sarah Bilal Muhammad Hassouna 3

Adam Hossam Amin Hassouna 3

Sowar Rami Muhammad Fadl Hassouna 1

Sobhi Hamdan Sobhi Hassouna 1

Nevin Khaled Saleh Hassouna 1

Muhammad Hamdan Hamdan Al-Najjar 17

Ruba Shaldan Salman Al-Najjar 17

Sama Fahd Musa Al-Najjar 16

Muhammad Ahmed Mahmoud Al-Najjar 16

Shahid Muhammad Hussein Al-Najjar 14

Yazan Suleiman Salman Al-Najjar 14

Omar Muhammad Fahmy Al-Najjar 14

Yazan Suleiman Salman Al-Najjar 14

Hikmat Fahd Musa Al-Najjar 13

Abdul Rahman Muhammad Fahmy Al-Najjar 13

Mahmoud Ahmed Saleh Al-Najjar 12

Waaed Muhammad Hussein Al-Najjar 12

Fatima Firas Fahmy Al-Najjar 10

Farah Nabil Hassan Al-Najjar 10

Muhammad Fahd Musa Al-Najjar 9

Obaida Firas Fahmy Al-Najjar 7

Obaida Muhammad Rajaa Al-Najjar 6

Salma Muhammad Rasmi Al-Najjar 6

Moin Suleiman Moin Al-Najjar 6

Aleman Firas Fahmi Al-Najjar 5

Fatima Muhammad Fahmy Al-Najjar 5

Youssef Muhammad Fahmy Al-Najjar 4

Jude Suleiman Moin Al-Najjar 4

Aya Salah Al-Din Hamdan Al-Najjar 4

Toulin Muhammad Rajaa Al-Najjar 4

Omar Ahmed Nawaf Al-Najjar 3

Anas Muhammad Fahmy Al-Najjar 3

Sarah Firas Fahmy Al-Najjar 3

Sanad Salah al-Din Hamdan al-Najjar 3

Mihraman Suleiman Moin Al-Najjar 1

Juri Ayed Ismail Al-Najjar 1

Safa Suleiman Salman Al-Najjar 1

Aya Ahmed Nawaf Al-Najjar 1

Zein al-Din Suleiman Moin al-Najjar <1

Nidal Walid Jihad Al-Masry 17

Azzam Azzam Anis Al-Masry 17

Weam Mahfouz Suleiman Al-Masry 14

Jinan Walid Jihad Al-Masry 13

Abeer Muhammad Kamal Al-Masry 13

Jamil Fayez Muhammad Al-Masry 12

Fatima Al-Zahraa Walid Jihad Al-Masry 11

Faryal Muhammad Kamal Al-Masry 9

Abdel Razzaq Ramez Abdel Razzaq El Masry 9

Hadi Mohamed Abdel Nasser Al-Masry 7

Sama Ramez Abdel Razzaq Al-Masry 7

Amir Hammam Salem Al-Masry 5

Saba Gamal Sabry Al-Masry 5

Dana Shadi Abdel Salam Al-Masry 5

Hanzada Ahmed Mahmoud Al-Masry 3

Sham Muhammad Abdel Nasser Al-Masry 2

Ayman Ahmed Ramadan Al-Masry 1

Yasmine Ramez Abdel Razzaq El Masry <1

Maria Yasser Kamal Al-Masry <1

Sarah Hassan Ahmed Al-Kurd 17

Anas Osama Ahmed Al-Kurd 17

Ahmed Yassin Sami Ahmed Al-Kurd 16

Ahmed Al-Qasim Zuhair Abdul Qadir Al-Kurd 16

Rawan Hassan Ahmed Al-Kurd 15

Asaad Osama Ahmed Al-Kurd 15

Fatima Al-Zahraa Muhammad Ahmed Al-Kurd 15

Samaa Adnan Al-Kurd 14

Abdul Rahman Sami Ahmed Al-Kurd 14

Toqa Osama Ahmed Al-Kurd 13

Abdul Rahman Yasser Saeed Al-Kurd 13

Mujahid Muhammad Ahmed Al-Kurd 12

Youssef Muhammad Atef Al-Kurd 11

Roaa Osama Ahmed Al-Kurd 11

Muslim Sami Ahmed Al-Kurd 10

Habiba Abdul Qader Zuhair Al-Kurd 6

Saeed Sami Ahmed Al-Kurd 5

Mira Mahmoud Ismail Al-Kurd 5

Janna Osama Ahmed Al-Kurd 5

Lynn Abdel Fattah Zuhair Al-Kurd 4

Zuhair Abdel Fattah Zuhair Al-Kurd 2

Yazid Ahmed Atef Al-Kurd 2

Julia Fawzi Saeed Al-Kurd 1

Lama Sami Youssef Shaheen 17

Ahmed Muhammad Abdullah Shaheen 16

Nesma Mahmoud Ayesh Shaheen 15

Tariq Mahmoud Abdullah Shaheen 11

Yahya Sultan Zayed Shaheen 11

Abdullah Mahmoud Abdullah Shaheen 10

Muhammad Baraa Tayseer Shaheen 10

Mahmoud Muhammad Abdullah Shaheen 9

Ali Mahmoud Ayesh Shaheen 9

Rahaf Rami Sadiq Shaheen 7

Roaa Murad Walid Shaheen 7

Shaheen Murad Walid Shaheen 6

"Son of" Rahima Saadi Muhammad Shaheen <1

Aisha Jihad Jalal Shaheen <1

Dana Walid Ismail Abu Jazar 17

Farah Ibrahim Suleiman Abu Jazar 17

Walid Ismail Abu Jazar 16

Sama Omar Hassan Abu Jazar 15

Noura Ibrahim Suleiman Abu Jazar 14

Muhammad Walid Ismail Abu Jazar 12

Salah Muhammad Salah Abu Jazar 11

Roaa Mahmoud Jumah Abu Jazar 10

Yamen Muhammad Saleh Abu Jazar 10

Saba Omar Hassan Abu Jazar 9

Ghalia Mahmoud Jumah Abu Jazar 8

Yamen Rabie Jumah Abu Jazar 6

Nidal Thaer Ahmed Abu Jazar 5

Ahmed Omar Hassan Abu Jazar 4

Abdel Salam Mahmoud Jumah Abu Jazar 4

Sham Rabie Jumah Abu Jazar 3

Omar Hassan Abu Jazar 2

Beirut Muhammad Iyad Abu Shammala 3

Mena Allah Mahmoud Nayef Abu Shammala 1

Ezz Abdel Aziz Ezz Hegazy 1

Musk Mahmoud Ibrahim Hegazy <1

Muhammad Mahran Ahmed Al-Dalu 17

Malak Sa'id Nawfal Nawfal 17

Ahmed Mazen Ahmed Al-Dalu 17

Amin Muhammad Amin Nofal 16

Mohamed Ahmed Salah Al-Dalu 16

Raghad Muhammad Suleiman Al-Nabahin 16

Moayad Mahran Ahmed Al-Dalu 15

Rahaf Jaafar Atiya Al-Nabahin 15

Ahmed Moatasem Amin Nofal 14

Muhammad Mustafa Amin Nofal 14

Abeer Saed Nofal Nofal 14

Layan Mahmoud Salah Al-Dalu 13

Muhammad Jaafar Atiya Al-Nabahin 13

Muhammad Mazen Ahmed Al-Dalu 13

Rula Muhammad Suleiman Al-Nabahin 12

Amr Mostafa Amin Nofal 12

Batoul Ahmed Salah Al-Dalu 12

Muhammad Saed Nofal Nofal 12

Moataz Mahran Ahmed Al-Dalu 12

Naama Jawad Hosni Musa 11

Raghda Adel Muhammad Musa 11

Muhammad Ahmed Jamal Musa 11

Jamal Mustafa Jamal Musa 9

Muhammad Jawad Hosni Musa 8

Maria Ayman Samir Moussa 8

Sila Hassan Jamal Musa 8

Youssef Hossam Hussein Musa 7

Alma Ahmed Jamal Musa 7

Muhammad Adel Muhammad Musa 7

Milana Ayman Samir Moussa 7

Muhammad Fadi Dhiyab Musa 7

Faryal Muhammad Ahmed Musa 6

Youssef Ahmed Jamal Musa 6

Diamond Ayman Samir Moussa 6

Bahaa Mustafa Jamal Musa 5

Rakan Hossam Hussein Musa 5

Nour Essam Mahmoud Al-Kahlot 4

Youssef Rami Abdel Rahim Al-Kahlot 4

Sarah Hassan Marzouk Al-Kahlot 4

Raghad Shaker Marzouk Al-Kahlot 4

Malak Shaker Marzouk Al-Kahlot 3

Abdullah Shaker Marzouk Al-Kahlot 2

Hazem Hassan Marzouq Al-Kahlot 1

Youssef Nael Ismail Al-Kahlot 1

Omar Bilal Bashir Al-Kahlot <1

Muhammad Essam Mahmoud Al-Kahlot <1

Adam Shaker Marzouk Al-Kahlot 17

Muhammad Bahaa El-Din Awad Al-Kahlot 15

Zein al-Din Muhammad Maher al-Kahlot 15

Amira Muhammad Saadi Qashta 14

Baraa lyad Muhammad Qashta 14

Saadi Muhammad Saadi Qashta 12

Muhammad Iyad Muhammad Qashta 11

Jana Ramez Muhammad Qashta 11

Zeina Samed Muhammad Qashta 10

Imad Ramez Muhammad Qashta 10

Moamen Muhammad Saadi Qashta 10

Zain Samed Muhammad Qashta 7

Mira Ali Mahmoud Qeshta 5

Muhammad Samed Muhammad Qashta 4

Yazan Ramez Muhammad Qashta 3

Mirna Ali Mahmoud Qeshta 3

Lamar Ali Mahmoud Qeshta 2

Sidra Muhammad Saadi Qashta 1

Sabreen Nafez Othman Al-Aidi 17

Remas Muhammad Nabil Al-Aidi 15

Muhammad Atallah Abdel Rahman Al-Aidi 14

Yazan Ahmed Nabil Al-Aidi 13

Ahmed Atallah Abdel Rahman Al-Aidi 11

Bilal Nabil Al-Aidi's yarn 10

Rami Atallah Al-Aidi sang 10

Adam Muhammad Nabil Al-Aidi 10

Talin Nafez Othman Al-Aidi 10

Maya Rami Atallah Al-Aidi 8

Wissam Ali Nabil Al-Aidi 8

Zayed Shadi Zayed Al-Aidi 7

Hala Bilal Nabil Al-Aidi 6

Ahed Mahmoud Nafez Al-Aidi 6

Amir Shadi Atallah Al-Aidi 4

Rabab Mahmoud Nafez Al-Aidi 4

Qais Ali Nabil Al-Aidi <1

Nabil Bilal Nabil Al-Aidi <1

Moaz Hani Muhammad Al-Aidi <1

Muhammad Salem Muhammad Gouda 17

Nasma Fathi Othman Gouda 17

Ali Wissam Ali Joudeh 14

Hamza Muhammad Kamal Hamdan 13

Malek Wissam Anwar Gouda 13

Hala Sami Abdel Karim Gouda 13

Marie Ihab Darwish Gouda 12

Tasneem Salem Mohammed Gouda 12

Roaa Muhammad Kamal Hamdan 12

Gazal Mahmoud Abdel Hamid Gouda 11

Hisham Wissam Ali Gouda 11

Rahaf Ibrahim Ramadan Gouda 11

Tasnim Muhammad Kamal Hamdan 11

Sama Sami Abdel Karim Gouda 11

Malak Muhammad Awad Hamdan 10

Tala Shadi Rasmi Hamdan 10

Sowar Hazem Kamal Hamdan 9

Aya Mahmoud Abdel Hamid Gouda 8

Qusay Ramadan Khalil Joudeh 7

Maryam Wissam Ali Joudeh 7

Sham Hazem Kamal Hamdan 7

Maria Muhammad Kamal Hamdan 7

Karim Mahmoud Abdel Hamid Gouda 5

Hour Hazem Kamal Hamdan 5

Sila Shadi Rasmi Hamdan 4

Noha Ramadan Khalil Joudeh 4

Muhammad Abdullah Ibrahim Gouda 3

Souad Mohamed Mohamed Gouda 3

Wadih Ahmed Wadih Hamdan 1

Bilal Muhammad Kamal Hamdan <1

Alma Moamen Muhammad Hamdan <1

Musk Muhammad Khalil Gouda <1

Miss Sami Suleiman Abu Naja 17

Batoul Hosni Ahmed Abu Naja 15

Maryam Hosni Ahmed Abu Naja 13

Aya Hosni Ahmed Abu Naja 12

Mustafa Hammam Hamdan Abu Naja 11

Khaled Ramzi Sami Abu Naja 11

Zakaria Hosni Ahmed Abu Naja 10

Suleiman Muhammad Hassanein Abu Naja 10

Sami Ramzi Sami Abu Naja 9

Issa Hosni Ahmed Abu Naja 7

Hoda Muhammad Ismail Abu Naja 4

Habiba Suleiman Sami Abu Naja 2

Elaine Muhammad Sami Abu Naja 1

Moaz Khamis Sidqi Al-Madhoun 17

Menat Allah Hani Ibrahim Al-Madhoun 17

Dima Jihad Ahmed Awad 17

Omar Musa Mahmoud Zoroub 17

Lama Muhammad Fouad Odeh 16

Uday Hani Ibrahim Al-Madhoun 16

Muhammad Suleiman Noman Haboush 16

Abdullah Jawad Mahmoud Al-Hassi 16

Muhammad Sobhi Mahmoud Musa Zoroub 15

Fahd Munir Salah Al-Madhoun 15

Osama Noman Suleiman Haboush 15

Muhammad Majed Muhammad Abu Odeh 15

Dima Mahmoud Naeem Haboush 15

Dima Khamis Sedqi Al-Madhoun 15

Rayan lyad Ibrahim Zorob 14

Ibadah Muhammad Fouad Abu Ouda 14

Amr Imad Farid Ahmed 14

Tallinn lyad Ibrahim Zoroub 14

Aisha Ahmed Fouad Abu Odeh 13

Suleiman Noaman Suleiman Haboush 13

Genie Jihad Muhammad Awad 13

Mohamed Mahmoud Mohamed Ahmed 12

Navin Muhammad Fouad Abu Odeh 12

Ismail Noman Suleiman Haboush 11

Mahmoud Hatem Muhammad Al-Hassi 11

Naeem Muhammad Naeem Al-Hassi 11

Talin Mahmoud Naeem Haboush 11

Hadi Hani Ramadan Al-Hassi 10

Yasmine Muhammad Fayez Abu Odeh 10

Ibrahim Noman Suleiman Haboush 10

Omar Noman Suleiman Haboush 10

Mahmoud Musa Mahmoud Zoroub 9

Fajr Ziad Muhammad Abu Odeh 9

Abdul Rahman Osama Fouad Abu Odeh 9

Maria Noman Suleiman Haboush 9

Mustafa Tamer Mohamed Ahmed 9.

Ibrahim lyad Ibrahim Zorob 9

Muhammad Ahmed Khalil Zoroub 9

Muhammad Anas Musa Abu Odeh 9

Akram Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 9

Saleh Noman Suleiman Haboush 9

Siham Abdel Rahman Abdel Nasser Awad 8

Khaled Rami Khaled Al-Hassi 8

Mahmoud Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 8

Majid Amjad Majid Abu Odeh 8

Suleiman Musab Suleiman Haboush 8

Abdul Rahman Mahmoud Naeem Haboush 8

Muhammad Abdullah Musa Zorob 7

Linda Muhammad Alaa El-Din Ahmed 7

Fatima Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 7

Sareen Noman Suleiman Haboush 7

Maryam Akram Diab Abu Odeh 7

Eileen Abdel Rahman Abdel Nasser Awad 7

Judy Musa Mahmoud Zoroub 6

Kenan lyad Ibrahim Zoroub 5

Maria Amjad Majed Abu Odeh 5

Sidra Muhammad Alaa El-Din Ahmed 5

Muhammad Bilal Zahir Ahmed 5

Musa Abdullah Musa Zorob 5

Elaine Tamer Mohamed Ahmed 4

Nour El-Din Hamza Omar Abu Odeh 4

Sowar Rizq Suleiman Zorob 4

Omar Khamis Sidqi Al-Madhoun 3

Muhammad Mahmoud Youssef Al-Hassi 3

Bilal Ahmed Khalil Zorob 3

Amani Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 3

Ahmed Amjad Majed Abu Odeh 3

Lynn Saeed Mahmoud Al-Madhoun 3

Islam Sameh Hani Al-Madhoun 3

Ibtisam Noman Suleiman Haboush 3

Qusay Muhammad Alaa Al-Din Ahmed 3

Rajab Ahmed Hatem Al-Hassi 2

Lana Ezz El-Din Ahmed Zoroub 2

Bilsan Noman Suleiman Haboush 2

Ahmed Abdel Rahman Abdel Nasser Awad 2

Fatima Numan Suleiman Haboush 2

Elaine Muhammad Fayez Abu Odeh 2

Baraa lyad Ibrahim Zorob 2

Obaida Raafat Alaa El-Din Ahmed 2

Hatem Ahmed Hatem Al-Hassi 2

Karam Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 2

Zakaria Ezzedine Suleiman Haboush 2

Najwa Sameh Hani Al-Madhoun 2

Abdullah Ahmed Khalil Zorob 1

Heidi Mohamed Alaa El-Din Ahmed 1

Watan Muhammad Abd al-Rahim al-Madhoun 1

Hamsa Bilal Khalil Zoroub 1

Abdel Rahim Ahmed Abdel Rahim Awad <1

Tahani Ezz El-Din Ahmed Zoroub <1

Omar Waseem Hamdan Atallah 17

Amira Imad Hamdan Totah 16

Jaafar Nasser Muhammad Matar Atallah 16

Bahaa Hisham Hamdan Atallah 14

Batoul Iyad Hamdan Totah 14

Rahaf Muhammad Hamdan Totah 13

Aisha Iyad Hamdan Totah 13

Bayan Muhammad Hamdan Totah 10

Dima Iyad Hamdan Totah 10

Muhammad Jamil Moeen Atallah 10

Juri Muhammad Hamdan Totah 8

Yahya Iyad Hamdan Totah 8

Anas Jamil Moeen Atallah 6

Nour Nihad Hamdan Totah 6

Elias Muhammad Hamdan Totah 5

Majd Muhammad Hamdan Totah 3

Gazal Jamel Moein Atallah 3

Riad Muhammad Riad Totah 3

Sajid Ismail Hamdan Totah 2

Muhammad Nidal Hisham Atallah <1

Saif Hammad Khader Qadeeh 17

Asaad Naeem Othman Agha 16

Sama Samer Jabbara Al-Agha 15

Abrar Saleh Yousef Al Agha 14

Younis Khamis Younis Al Agha 13

Remas Suleiman Mahmoud Qudaih 12

Mahmoud Suleiman Mahmoud Qadeeh 11

Yunus Muhammad Yunus Al-Agha 9

Baraa Khamis Younis Al Agha 8

Maria Shadi Rajab Kodeih 6

Nour Khamis Younis Al Agha 6

Hala Muhammad Younis Al-Agha 3

Talin Muhannad Amin Al-Agha 2

Aseel Muhannad Amin Al Agha 1

Muhammad Hatem Muhammad Al-Farra 17

Dawoud Fadl Muhammad Saq Allah 17

Rehab Omar Muhammad Saqallah 17

Anas Saleh Omar Shehab 16

Ahmed Khushid Omar Muhammad Saqallah 15

Ahmed Mahmoud Muhammad Saqallah 15

Abdel Rahman Ahmed Abdel Rahman Shehab 13

Adyan Essam Tawfiq Al-Farra 12

Israa Muhammad Abdel Rahman Shehab 12

Ahmed Hatem Mohammed Al-Farra 12

Muhammad Hani Essam allah 11

Lotus Abdel Rahman Rabie Shehab 10

Maryam Mahmoud Saad Al-Farra 9

Rita Abdel Rahman Rabie Shehab 9

Sham Aziz Muhammad Fakhri Al-Farra 8

Essam Hani Essam Saqallah 7

Bilal Abdel Rahman Rabie Shehab 7

Judy Muhammad Abdel Rahman Shehab 6

Saeed Khurshid Muhammad Khurshid Saeed 4

Aisha Omar Mustafa Shehab 3

Mecca Imad Tawfiq Al-Farra 2

Wateen Muhammad Khurshid Saeed Saq Allah 2

Sowar Ibrahim Abdel Raouf Al-Farra 1

Ezzat Asaad Ezzat Saq Allah 1

Abdul Karim Abdullah Omar Shehab 1

Abdel Raouf Ibrahim Abdel Raouf Al-Farra <1

Muhammad Omar Mustafa Shehab <1

Sarah Fathi Abdel Karim Al-Farra <1

Mustafa Hani Essam Saqallah <1

Rawan Saeed Youssef Al-Mutawq 14

Youssef Saeed Youssef Al-Mutawq 12

Zakaria Khabbab Muhammad Nabil Al-Mutawq 9

Raneen Abdul Rahman Maher Al-Mutawq 8

Hamza Abdul Rahman Maher Al-Mutawq 6

Juri Tariq Abdul Hakim Al-Mutawq 5

Karim Tariq Abdul Hakim Al-Mutawq 3

Maryam Abdel Rahman Maher Al-Mutawaq 3

Enas Khabbab Muhammad Nabil Al-Mutawq 3

Sham Marwan Abdel Hakim Al-Mutawq 3

Celine Ismail Muhammad Al-Mutawq 1

Saleh Kamal Mansour Sobh 16

Ahmed Mansour Abdel Sobh 14

Jannat Kamal Mansour Sobh 14

Hamada Mansour Sobh's ghazal 11

Rafif Mansour Abdel Sobh 11

Muhammad Kamal Mansour Sobh 11

Mansour Hamada Mansour Sobh 10

Nour Kamal Mansour Sobh 9

Jana Hamada Mansour Sobh 7

Abdul Aziz Kamal Mansour Sobh 2

Bilal Khaled Muhammad Sobh <1

Musaab Jihad Abd Muhaisen 17

Bahaa El-Din Saadallah Bahaa El-Din Sukayk 17

Yahya Imad Abd Muheisen 17

Rahaf Adham Ibrahim Eid 16

Taima Ahmed Hassan Al-Ajrami 16

Walid Muhammad Talal Al-Taweel 16

Suleiman Fawzi Fayez Abu Muailiq 16

Doaa Bakr Youssef Abu Muailiq 16

Osama Imad Ahmed Maarouf 16

Menna Amjad Mohieddin Sukayk 15

Saed Naeem Abdel Fattah Ali 15

Salahuddin Ahmed Hassan Al-Ajrami 15

Ismail Haitham Ibrahim Eid 15

Sarah Tariq Attia Maarouf 15

Aya Ahmed Hassan Muhaisen 15

Abdullah Iyad Abd Muhaisen 14

Ghanem Bakr Youssef Abu Muailiq 14

Zakaria Imad Abd Muheisen 14

Muhammad Ahmed Hassan Al-Ajrami 13

Ali Muhammad Ali Ali 13

Mira Khaled Muhammad Maarouf 13

Maria Ahmed Hassan Al-Ajrami 13

Muhammad Bakr Youssef Abu Muailiq 13

Hala Iyad Aed Al-Ajrami 13

Alia Juma Rajab Maarouf 13

Raed Naeem Abdel Fattah Ali 13

Ayham Saadallah Bahaa El-Din Sukayk 13

Mohieddin Amjad Mohieddin Sakik 13

Mustafa Shehdeh Jabr Al-Ajrami 12

Ali Jumah Rajab Marouf 12

Ahmed Iyad Abd Muheisen 12

Muhammad Naeem Abdel Fattah Ali 111

Karam Saadallah Bahaa El-Din Sukayk 11

Lama Bakr Youssef Abu Muailiq 11

Layan Ahmed Muhammad Ali 11

Karim Saadallah Bahaa El-Din Sakik 11

Muhammad Rushdi Ramadan Eid 11

Arwa Mazen Muhammad Maarouf 10

Dana Said Ramadan Eid 10

Sami Omar Youssef Abu Muailiq 10

Ahmed Muhammad Ali Ali 10

Sama Ahmed Hassan Muhaisen 10

Maram Shehdeh Jabr Al-Ajrami 10

Moaz Jihad Abd Muhaisen 9

Ayed Iyad Ayed Al-Ajrami 9

Ismail Mustafa Jamil Eid 9

Lara Saeed Abdel Nasser Al-Taweel 9

Roaa Mazen Muhammad Maarouf 9

Donia Juma Rajab Marouf 8

Ali Sami Ragheb Al-Taweel 8

Nidal Muhammad Ali Ali 8

Tamer Bahjat Abdel Nasser Al-Taweel 8

Kinda Islam Youssef Abu Muailiq 7

Kenzi Islam Youssef Abu Muailiq 7

Rahaf Mazen Muhammad Maarouf 7

Malik Muhammad Abdul Hakim Al-Ajrami 7

Lynn Ahmed Muhammad Ali 7

Ali Muhammad Mohieddin Sukayk 6

Ahmed Naeem Abdel Fattah Ali 6

Joan Abdullah Bahaa El-Din Skaik 6

Muhammad Muhammad Abd Muhaisen 6

Zeina Ziad Aed Al-Ajrami 6

Muhammad Shehdeh Jabr Al-Ajrami 6

Bahaa Muhammad Abdul Hakim Al-Ajrami 5

Abdul Rahman Mazen Muhammad Maarouf 5

Hassan Ahmed Hassan Al-Ajrami 5

Nasser Bahjat Abdel Nasser Al-Taweel 5

Ola Khaled Muhammad Maarouf 5

Muhammad Ali Muhammad Ali 5

Mustafa has a beautiful Eid 5

Tala Muhammad Mohieddin Sukayk 4

Amin Mahmoud Abdul Hakim Al-Ajrami 4

Ahmed Ismail Fayez Abu Muailiq 4

Takween Muhammad Abdul Aziz Al-Taweel 4

Amir Jumah Rajab Marouf 4

Salah Ahmed Salah Al-Ajrami 3

Jinan Ammar Youssef Abu Muayliq 3

Waseem Mohamed Ramadan Eid 2

Rafif Mazen Muhammad Maarouf 2

Karam Mustafa Jamil Eid 2

Anas Abdullah Bahaa Al-Din Sukayk 1

Salma Muhammad Muhammad Ali 1

Jihad Abdul Rahman Jihad Muhaisen 1

Jamil Ali Jamil Eid 1

Siraj Mahdi Jawad Ali 1

Iyad Abdel Rahman Jihad Muheisen <1

Obaida Bilal Youssef Abu Muailiq <1

Louay Mahmoud Saleh Al-Ajrami <1

Anisa Mahmoud Ahmed Ali <1

Ibrahim Jihad Ibrahim Abu Hayya 15

Rehab Muhammad Abdel Hamid Ashour 7

Raed Ibrahim Raed Abu Hayya 7

Muhammad Ibrahim Abdullah Ashour 7

Reem Muhammad Jamil Abu Hayya 7

Abdel Hamid Mohamed Abdel Hamid Ashour 5

Jamil Muhammad Jamil Abu Hayya 5

Hassan Ibrahim Abdullah Ashour 4

Abdel Hamid Mohamed Abdel Hamid Ashour 3

Ahmed Mohamed Abdel Hamid Ashour 3

Khalil Abdullah Abu Hayya responded 3

Abdullah Khalil Abdullah Abu Hayya 2

Hamza Muhammad Abdel Hamid Ashour <1

Fatima Muhammad Asaad Malik 17

Omar Ahmed Hussein Daloul 17

Fares Mustafa Ali Dalloul 17

Yahya Awad Rajab Shaaban 17

Shahad Yasser Magdy Bardawil 16

Habiba Riad Hamdan Al-Shaer 16

Muhammad Ibrahim Muhammad Abu Omar 16

Adam Hamdan Malakah 16

Bilal Ahmed Asaad Malik 15

Muhammad Adel Zakaria Al-Fasih 15

Lama Muhammad Fathi Al Shaer 15

Basma lyad Rajab Shaaban 15

Ibrahim Yasser Magdy Bardawil 14

Alaa Adel Abdel Rahman Abu Ayada 14

Menna Essam Mahmoud Abu Eyada 14.

Muhammad Sami Zakaria Al-Fasih 14

Mahmoud Adel Zakaria Al-Fasih 14

Aisha Muhammad Asaad Malakah 14

Mahmoud Muhammad Fathi Al-Shaer 14

Bisan Iyad Rajab Shaaban 13

Mona Ahmed Asaad Malakah 12

Khalil Basil Ramadan, Al Shaer 12

Abdullah Muhammad Mahmoud Abu Ayada 12

Raghad Yasser Magdy Bardawil 12

Abdul Karim Awad Rajab Shaaban 12

Abdullah Iyad Rajab Shaaban 12

Lana Salem Mohammed Dalloul 11

Ali Ibrahim Muhammad Abu Omra 11

Muhammad Essam Mahmoud Abu Ayada 11

Magda Ahmed Mahmoud Saidam 11

Omar Nazir Shawqi Shaaban 11

Abdul Rahman Muhammad Asaad Malakh 11

Qais Ali Fawzi Abu Hamad 10

Ahmed Basil Ramadan, Al Shaer 10

Muhammad Nassar Muhammad Al-Shaer 10

Samir Sameh Samir Al-Fasih 10

Ghada Nazir Shawqi Shaaban 10

Fatima Ahmed Mahmoud Saidam 9

Mustafa Iyad Rajab Shaaban 9

Sameh Sameh Mahmoud Saidam 8

Maryam Ali Fawzi Abu Hamad 8

Magdy Yasser Magdy Bardawil 8

Ellen Adel Zakaria Al-Fasih 8

Layan Hussein Muhammad Abu Hamad 8.

Aida Muhammad Nahed Al-Fasih 8

Ibrahim Ahmed Salah Abu Omra 7

Batoul Nazir Shawqi Shaaban 7

Muhammad Hamdan Malakah 7

Muhammad Khaled Muhammad Al-Bardawil 6

Hamza Imad Humaidan Abu Omra 6

Abdul Rahman Ahmed Mahmoud Saidam 6

Ali Muhammad Khalil Abu Hamad 6

Moaz Etemad Youssef Dalloul 6

Judy Hussein Muhammad Abu Hamad 6

Tala Amjad Alyan Abu Ayada 5

Dana Etemad Youssef Dalloul 5

Farah Muhammad Fathi Al-Fasih 5

Habiba Muhammad Awad Shaaban 5

Zeina Ali Mustafa Dalloul 5

Habiba Muhammad Mahmoud Abu Ayada 5

Mira Sameh Mahmoud Saidam 5

Randa Ibrahim Bassem Shaaban 4

Jad Hazem Muhammad Al-Bardawil 4

Zain Azmi Mahmoud Abu Ayada 4

Sidra Basil Ramadan, Al Shaer 4

Elaine Amjad Alian Abu Ayada 3

Hamza Muhammad Nahed Al-Fasih 3

Sham Hussein Muhammad Abu Hamad 3

Omar Muhammad Khalil Abu Hamad 3

Fadi Khaled Muhammad Al-Bardawil 3

Malik Muhammad Mahmoud Abu Ayada 2

Jad Youssef Awad Shaaban 2

Abdul Aziz Amr Abdul Aziz Abu Amr 2

Malak Moses Nahed Al Fasseh 2

Imad al-Din Hazem Muhammad al-Bardawil 2

Yazan Ahmed Ibrahim Bardawil 1

Ahmed Nazir Shawqi Shaaban 1

Tim Ahmed Samir Al-Fasih 1

Maryam Ahmed Mahmoud Saidam 1

Mayar Musab Muhammad Daloul 1

Tariq Ziyad Humaidan Abu Omra 1

Salma Ibrahim Basem Shaaban <1

Ahmed Moamen Ahmed Daloul <1

Muhammad Hussein Muhammad Abu Hamad <1

Aseed Hussein Muhammad Abu Hamad <1

Doaa Muhammad Ahmad Al-Kafarna 17

Moamen Ayman Hassan Yassin 17

Mosbah Muhammad Ali Al-Kafarna 17

Imad Ayman Hassan Yassin 16

Ayman Osama Ali Yassin 16

Muhammad Atef Mahmoud Abu Lebdeh 16

Muhannad Salah Mahmoud Abu Lebdeh 16

Khalil Maher Abdel Karim Yassin 16

Muhammad Abdullah Muhammad Al-Akkad 16

Ibrahim Rami Jabr Al-Khatib 16.

Saif Khaled Mohammed Al-Khatib 16

Rawan Ibrahim Tawfiq Abu Libdeh 15

Abdul Rahman Abdullah Muhammad Al-Akkad 15

Youssef Hassan Ali Al-Kafarna 15

Issam Haitham Nabil Al-Khatib 14

Muhammad Khater Maher Al-Kafarna 14

Maryam Ghassan Shehadeh Radwan 14

Anas Al-Sayyid Muhammad Al-Akkad 14

Roaa Moataz Obaid Yassin 13

Muhammad Ihab Saadallah Al-Helou 13

Farah Muhammad Imad Al-Khatib 12

Muhammad Haitham Nabil Al-Khatib 12

Qusay Muhammad Mustafa Nabil Aliwa 12

Saadallah Ihab Saadallah Al-Helou 11

Muhammad Ghassan Shehadeh Radwan 11

Moatasem Abdel Halim Bashir Al-Helou 11

Layan Muhannad Mahmoud Abed 9

Elijah Muhammad Mustafa Nabil Aliwa 9

Farah Moataz Obaid Yassin 9

Al-Baraa Ayman Hassan Yassin 9

Areej Saber Younis Radwan 9

Abdul Karim Saber Younis Radwan 7

Manal Rashid Nidal Aliwa 7

Al-Muntasir Billah Moataz Obaid Yassin 7

Uday Muhannad Mahmoud Abed 7

Muhammad Ahmed Mahmoud Abu Lebdeh 7

Sama Fadi Jihad Radwan 7

Moatasem Ahmed Saeed Radwan 7

Malak Hamed Nidal Aliwa 7

Aseel Basil Ramadan Abed 7

Batoul Murad Ismail Yassin 7

Louay Muhannad Mahmoud Abed 6

Ahmed Rami Farah Abed 6

Dhafer Ayoub Dhafer Al-Helou 6

Anas Rashid Nidal Aliwa 6

Lana Ghassan Shehadeh Radwan 6

Yahya Muhammad Youssef Abed 5

Adam Ahmed Saeed Radwan 5

Amira Muhammad Jumah Dhair 5

Joan Ahmed Mahmoud Abu Labdeh 5

Saleh Ahmed Saleh Abu Lebdeh 5

Fatima Hassan Ali Al-Kafarna 5

Lujain Moataz Obaid Yassin 5

Amer Saber Younis Radwan 5

Heba Ihab Saadallah Al-Helou 5

Aliwa Hamed Nidal Aliwa 5

Amir Nader Harbi Al-Helou 5

Yahya Nour El-Din Yahya Al-Akkad 5

Sally Shehdeh Hassan Dhair 4

Musk Munther Saadallah Al-Helou 4

Juri Fadl Ziad Yassin 4

Abdul Aziz Radwan Naeem Al-Helou 4

Marwan Ahmed Mahmoud Abu Lebdeh 4

Noura Ahmed Deeb Radwan 3

Lara Ayoub Zafer Al-Helou 3

Hamza Rami Nidal Aliwa 3

Muhammad Moataz Obaid Yassin 3

Amir Muhammad Jumah Dhahir 3

Ahmed Basil Ramadan Abed 3

Sabah Mahmoud Jamil Al-Khatib 3

Adam Nader Harby Al-Helou 3

Moamen Ihab Saadallah Al-Helou 2

Mahmoud Basil Ramadan Abed 2

Habiba Shehdeh Hassan Dhahir 1

Yaqut Anas Hassan Dhahir 1

Nevin Muhammad Yahya Al-Akkad 1

Muhammad Fadi Jihad Radwan <1

Muhammad Nour al-Din Yahya al-Akkad <1

Muhammad Hamed Nidal Aliwa <1

Aseel Muhammad Jumah Dhair <1

Marah Mohamed Hassan Saad 17

Moatasem Rami Nasr Abu Obaid 16

Saja Muhammad Khamis Abu Nimah 16

Malak Muhammad Nasr Abu Ubaid 16

Aya Muhammad Kamel Jundi 15

Razan Muhammad Hassan Saad 14

Sondos Muhammad Nasr al-Din Abu Nimah 14

Basil Thaer lyad Jundih 14

Bilal Muhammad Khamis Abu Nimah 13

Moamen Hossam Jamil Al-Zaanin 12

Farah Muhammad Kamel Jendayah 12

Gazal Hassan Khaled Abu Obaid 12

Hassan Muhammad Jamil Al-Zaanin 12

Khaled Maher Khaled Abu Obaid 12

Sultan Thaer lyad Jundih 12

Nagham Walid Abdel Haq Al Mahlawi 11

Nada Walid Abdel Haq Al Mahlawi 10

Kamel Muhammad Kamel Gendayah 10

Retail Samir Salama Saad 10

Obaida Muhammad Jamil Al-Zaanin 10

Nour Hossam Jamil Al-Zaanin 9

Tala Samir Salama Saad 8

Batoul Ahmed Nasr al-Din Abu Nimah 8

Abdullah Samir Salama Saad 8

Jaafar Ahed Kamel Gendayah 11

Abdel Rahman Ismail Abdel Qader Abu Joudeh 6

Rawad Muhammad Awni Al-Mahlawi 11

Aisha Alaa Abdel Qader Abu Joudeh 6

Omar Musab Abdel Hamid Zaino 6

Judy Hazem Saeed Al-Ramlawi 6

Amal Khalil Ibrahim Khadr 5

Ahmed Abdel Karim Mounir Ghabayen 5

Bisan Abdullah Munir Ghabayen 5

Zain al-Din Muhammad Arafat al-Bahtini 5

Aheed Muhammad Shehdeh Khidr 5

Retal Saeed Hussein Al-Ramlawi 5

Saeed Hazem Saeed Al-Ramlawi 5

Fathi Ziad Fathi Mansour 4

Mecca Fouad Mustafa Al-Louh 4

Lina Louay Ibrahim Khader 4

Kenzi Mahmoud Darwish Ghabayen 4

Abdul Karim Jamal Salim Al-Ramlawi 4

Khaled Muhammad Jamil Al-Zaanin 8

Maria Malik Bassem Gendayah 8

Tala Omar Kamel Gendayah 8

Lian Omar Kamel Gendayah 7

Omar Ahmed Nasr al-Din Abu Nimah 7

Zeina Hossam Jamil Al-Zaanen 7

Nada Maher Khaled Abu Obaid 6

Habebah Muhammad Awni Al-Mahlawi 6

Yara Samir Salama Saad 6

Sham Muhammad Hussein Abu Obaid 6

Anas Muhammad Khamis Abu Nimah 6

Hoda Walid Abdel Haq Al Mahlawi 6

Mays Hossam Jamil Al-Zaanin 5

Salma Omar Jamil Al-Zaanin 5

Youssef Muhammad Nasr al-Din Abu Nimah 5

Amr Muhammad Jamil Al-Zaanin 4

Sadeel Mansour Nasr al-Din Abu Nimah 4

Abdul Rahman Muhammad Awni Al-Mahlawi 4

Omar Jamil Al-Zaanin's balm 3

Sham Mahmoud Nasr al-Din Abu Nimah 3

Menat Allah Maher Khaled Abu Obaid 3

Moaz Walid Abdel Haq Al Mahlawi 2

Lana Omar Kamel Gendayah 2

Muhammad Mansour Nasr al-Din Abu Nimah 1

Hala Hossam Jamil Al-Zaanin 1

Eliana Muhammad Nabil Mekheimer <1

Abdel Rahman Samir Salama Saad <1

Hana Abdel Hadi Abdel Raouf Mansour 17

Nagham Muhammad Ihsan Al-Lamdani 17

Muhammad Hammad Suleiman Mansour 17

Saraa Muhammad Salah Al-Bahtini 17

Bisan Ibrahim Radwan Al-Lamdani 16

Ahmed Azmi Musa Zanoun 16

Abdel Hamid Mamdouh Abdel Hamid Zeino 16

Shaza Adel Musa Zanoun 16

Enas Arafat Khaled Al-Bahtini 16

Alaa Dunian Kamel Mansour 15

Hana Adel Musa Zanoun 15

Karima Salah El-Din Mohamed Zanoun 14

Muhammad Munther Abdel Hamid Zaino 14

Imad Mustafa Al-Louh promised 4

Maria Muhammad Arafat Al-Bahtini 3

Judy Abdullah Dunian Mansour 3

Khaled Yahya Khaled Abu Hilal 3

Kenan Khalil Ibrahim Khadr 2

Musk Abdel Karim Mounir Ghabayen 2

Julia Abdel Rahim Saadi Mansour 2

Mira Abdullah Mounir Ghabayen 2

Quds Fouad Mustafa Al Lauah 2

Louay Ibrahim Khader diamond 2

Safa Bilal Muhammad Al-Ramlawi 2

Daniel Abdullah Dunian Mansour 1

Maryam Alaa Abdel Qader Abu Joudeh 1

Yassin Adel Musa Zanoun 1

Hoda Muhammad Ali Al-Louh 1

Rosa Khalil Ibrahim Khader 1

Watin Yahya Khaled Abu Hilal <1

Omar Jihad Omar Al-Bahtini <1

Ahmed Emad Ahmed Salah 17

Lina Muhammad Talal Al-Dahshan 17

Saad Essam Abdel Fattah Salah 16

Mervat Saleh Fahmy Al-Sarhi 15

Widad Hazem Awad Abu Seif 15

Hamza Bashar Jamil Abu Daqqa 14

Muhammad Hazem Awad Abu Saif 14

Dima Ibrahim Sharif Abu Daqqa 14

Tala Muhammad Talal Al-Dahshan 13

Islam Mahmoud Abdel Karim Salman 13

Muhammad Suhail Muslih Salman 13

Dima Mahmoud Abdel Karim Salman 12.

Asim Bakr Nasr Al-Sarhi 12

Siraj Ibrahim Muhammad Al-Dahshan 12

Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Dahshan 11

Farah Suhail Musleh Salman 11

Qais Muhammad Talal Al-Dahshan 11

Nasr Bakr Nasr Al-Sarhi 10

Hassan Mohamed Ismail Salah 9

Ahmed Ibrahim Muhammad Al-Dahshan 9

Ismail Mohamed Ismail Salah 8

Nada Ahmed Essam Salah 8

Tala Mahmoud Abdel Karim Salman 8

Uday Saqr Nasr Al-Sarhi 7

Ali Bakr Nasr Al-Sarhi 7

Mohamed Essam Ahmed Salah 6

Ahmed Hassan Ahmed Abu Seif 6

Menat Allah Abdel Salam Ali Abu Seif 6

Youssef Hazem Awad Abu Saif 6

Muhammad Saqr Nasr Al-Sarhi 5

Hanan Mohamed Ismail Salah 5

Nada Essam Ahmed Salah 5

Hadi Muhammad Riad Matar 5

Zeina Muhammad Talal Al-Dahshan 4

Amin Muhammad Amin Matar 4

Sadan Abdul Hadi Riad Matar 4

Ahmed Mahmoud Nabil Matar 4

Nour El-Din Mahmoud Abdel Karim Salman 4

Majd Mohamed Ismail Salah 3

Nadine Muhammad Amin Matar 2

Nesma Mahmoud Abdel Karim Salman 2

Adam Bakr Nasr Al-Sarhi 1

Kenan Saqr Nasr Al-Sarhi 1

Hazem Rajab Hazem Abu Saif 1

Layan Mohamed Ismail Salah 1

Hoda Mustafa Hatem Abu Seif <1

Malak Abdul Salam Ali Abu Saif <1

Jannat Hussein Muhammad Saleha 17

Bilal Arafat Fathi Abdel-Al 17

Ibrahim Wajih Mahmoud Abu Zayed 16

Yaqin Awad Ahmed Al-Qara 16

Naglaa Ali Muhammad Al-Qara 15

Shatha Hussein Mohammed Saleha 13

Lynn Muhammad Saeed Saleha 13.

Jana Hamza Muhammad Abu Zayed 12

Ali Mamdouh Abdel Hamid Zeino 14

Youssef Muhammad Ihsan Al-Lamdani 14

Uday Mamdouh Abdel Hamid Zeino 14

Jamal al-Din Ahmad Jamal al-Bahtini 14

Abdul Rahman Muhammad Shehda Khadr 13

Mahmoud Adel Musa Zanoun 13

Jamila Ibrahim Radwan Al-Lamdani 13

Al-Baraa Musab Abdul Hamid Zaino 13

Malak Khaled Ahmed Al-Louh 13

Muhammad Jamal Salim Al-Ramlawi 13

Muhammad Alaa Abdel Qader Abu Joudeh 13

Rana Saeed Hussein Al-Ramlawi 13

Muhammad Ahmed Jabr Baraka 12

Ola Atef Taha Khader 12

Muhammad Jamal Ali Abu Hilal 12

Marwa Bilal Muhammad Al-Ramlawi 12

Lynn Abdullah Mounir Ghabayen 11

Maya Shadi Jabr Baraka 11

Malak Ahmed Saeed Al-Ramlawi 11

Sondos Tayseer Awadallah Baraka 11

Ahmed Jamal Ali Abu Hilal 11

Farah Muhammad Ihsan Al-Lamdani 11

Hamed Musab Abdel Hamid Zaino 11

Jana Hamza Badr Al-Bahtini 11

Saja Adel Musa Zanoun 10

Abdullah Mujahid Alaa Abdul Qader Abu Joudeh 10

Saja Ibrahim Radwan Al-Lamdani 10

Ezzedine Mohamed Abdel Hamid Zeino 10

Sowar Mahmoud Darwish Ghabayen 10

Ibrahim Khalil Ibrahim Khadr 9

Anas Abdel Karim Mounir Ghabayen 7

Abdel Qader Ismail Abdel Qader Abu Joudeh 7

Khadija Muhammad Abdel Qader Abu Joudeh 7

Majd Imad Mustafa Al-Louh 6

Nisreen Yahya Khaled Abu Hilal 6

Dania Abdullah Dunian Mansour 6

Jude Ibrahim Radwan Al-Lamdani 6

Ali Jamal Ali Abu Hilal 9

Joud Muhammad Shehdeh Khader 9

Taqa Munther Abdel Hamid Zaino 9

Youssef Ahmed Radwan Al-Lamdani 9

Islam Muhammad Ihsan Al-Lamdani 8

Dima Mahmoud Darwish Ghabayen 8

Moaz Hammad Suleiman Mansour 8

Suhaib Abdullah Munir Ghabayen 8

Ilham Hamza Badr Al-Bahtini 7

Yahya Muhannad Sami Aslim 12

Muhammad Hani Muhammad Al-Halabi 12

Aseel Mahmoud Tayseer Al-Halabi 12

Bilal Ahmed Muhammad Saleha 11

Maria Hussein Muhammad Saleha 10

Hala Muhannad Sami Aslim 10

Yazan Abdel Nasser Asaad Shamlikh 10

Abdullah Mahmoud Abdullah Abu Zayed 9

Souad Muhammad Sami Al-Halabi 8

Yara Mazen Nimr Abdel-Al 8

Maria Mahmoud Musa Abu Zayed 8

Haneen Mahmoud Abdullah Abu Zayed 7

Anas Mahmoud Tayseer Al-Halabi 7

Wajeeh Mahmoud and Wajeeh Abu Zayed 6

Muhammad Mahmoud Muhammad Saleha 6

Magda Muhannad Sami Aslim 5

Sila Mahmoud Wajih Abu Zayed 5

Jamila Mahmoud Abdullah Abu Zayed 5

Zain Ali Muhammad Al-Qara 5

Osama Imad Abdel Majeed Aslim 5

Maryam Ahmed Abdel Raouf Al-Halabi 3

Anas Muhannad Sami Aslim 3

Khaled Ahmed Bashir Shamlakh 3

Baraa Muhammad Adeeb Aslim 2

Abdullah Nour El-Din Shaker Abdel-Al 2

Abdel Nasser Ahmed Abdel Nasser Shamlakh 2

Rima Imad Abdel Majeed Aslim 2

Rehab Essam Hussein Saleha 2

Moamen Essam Hussein Saleha 1

Amal Mahmoud Mohamed Saleha 1

Osama Muhammad Adeeb Aslim <1

Ibrahim Ammar Saad Al-Qara <1

Omar Ahmed Abdel Nasser Shamlakh <1

Musk Abdul Hay Sami Al-Halabi <1

Abdullah Osama Ahmed Sheikh Al-Eid 17

Suhaib Muhammad Naeem Al-Batsh 17

Haneen Ahmed Khalil Breika 17

Afnan Hassan Abdel Karim Safi 17

Ahmed Zuhair Fawzi Al-Lahham 17

Israa Saleh Mohammed Al-Batsh 16

Abdul Qader Imad Deeb Al Arair 16

Saeed Salim Muhammad Salim Al-Ghandour 16

Remas Hossam Fathi Breika 15

Muhammad Hassan Abdel Karim Safi 15

Robhee Thabet Robhee Al Hadad 15

Ibtisam Sammour Suleiman Jaarour 15

Magdy Abdel Karim Hassan Safi 15

Khalil Muhammad Jasser Al-Batsh 14

Maram Ahmed Khalil Breika 14

Haitham Abdel Nasser Kamel Al-Arair 14

Rahaf Ramzi Ahmed Al-Haddad 14

Anas Muhammad Naeem Al-Batsh 13

Ahmed Youssef Jasser Al-Batsh 13

Abdullah Issa Jasser Al-Batsh 13

Ahmed Hassan Abdel Karim Safi 12

Suleiman Sammour Suleiman Jaarour 12

Lana Mahmoud Ramadan Al-Arair 11

Mustafa Adnan Saeed Al-Haddad 11.

Hassan Zuhair Fawzi Al-Lahham 11

Waseem Adnan Saeed Al Haddad 10

Sama Muhammad Rafifan Tanboura 9

Nesma Muhammad Badr Al-Ghandour 9

Tala Hassan Abdel Karim Safi 9

Youssef Fares Youssef Al-Ghandour 9

Zakaria Abdel Karim Hassan Safi 9

Maryam Muhammad Jawad Al-Wadiyah 9

Aseel Suleiman Ahmed Sheikh Al-Eid 8

Karam Nouri Rififan Tanboura 8

Janan Samer Suleiman Jaarour 8

Hadeel Adnan Saeed Al-Haddad 8

Muhammad Mahmoud Ramadan Al-Arair 8

Nabil Abdullah Nabil Al-Wadiyah 8

Hamza Rabie Atef Al-Batsh 7

Mona Fawzi Zuhair Al-Laham 7

Menat Allah Imad Muhammad Barika 7

Sarah Muhammad Jawad Al-Wadiya 7

Lara Muhammad Jawad Al-Wadiya 7

Omar Abdullah Nabil Al-Wadiyah 6

Rafan lyad Ahmed Barika 6

Karam Adnan Saeed Al-Haddad 6

Zaid Mahmoud Ramadan Al-Arair 6

Youssef Mohammed Ahmed Al-Laham 6

Bilal Muhammad Rafifan Tanboura 5

Yara Nouri Rafifan Tanboura 5

Muhammad Bahaa Rafifan Tanboura 5

Farah Sammour Suleiman Jaarour 5

Mirna Samer Suleiman Jaarour 4

Dina Adnan Saeed Al-Haddad 4

Tala Rabie Atef Al-Batsh 4

Dia Saeed Anan Tanboura 4

Muhammad Mustafa Ahmed Sheikh Al-Eid 4

Ahmed Iyad Ahmed Barika 4

Youssef Fawzi Zuhair Al-Laham 4

Nada Thabet Rabhi Al Haddad 4

Rima Adnan Saeed Al-Haddad 4

Ezz El-Din Saeed Nabil Al-Laham 3

Muhammad Yassin Ahmed Sheikh Al-Eid 2

Rafifan Nouri Rafifan Tanboura 2

Ahmed Mustafa Ahmed Sheikh Al-Eid 2

Amani Omar Imad Al-Arair 2

Imad Iyad Imad Al-Arair 1

Ahmed Shadi Talal Al-Haddad <1

Shaima Saeed Nabil Al-Laham <1

Mahmoud Saeed Al-Haddad's yarn <1

Moaz Muhammad Jawad Al-Wadiya <1

Hoor Yassin Ahmed Sheikh Al-Eid <1

Tim Samer Suleiman Jaarour <1

Omar Imad Abdel-Bayouk 17

Uday Makram Aouni Barbakh 17

Ahmed Sameh Khamis Barbakh 17

Mahmoud Nasser Shaaban Barbakh 17

Ghada Salem Abdel Hamid Al-Akhras 17

Tasnim Muhammad Rajab Al Naqeeb 16

Anas Mujahid Khader Abu Toha 16

Fatima Bashir Fahmy Ammar 16

Muhammad Muhammad Sobhi Abu Lashin 16

Muhammad Iyad Ibrahim Barbakh 15

Muhammad Fayez Jibril Al Moqyad 15

Mustafa Hammam Mustafa Abu Toha 15

Khaled Abdel Hamid Muhammad Abu Qouta 15

Muhannad Abdel Qader Muhammad Abu Qouta 15

Moataz Omar Abdel Majeed Al-Bahloul 15

Ibrahim Akram Helmy Barbakh 15

Ahmed Muhammad Khader Abu Toha 14

Bahaa El-Din Muhammad Kamel Abu Ras 14

Musab Odeh Muhammad Hussein 14

Rashad Mujahid Khader Abu Toha 14

Hala Raed Nayef Al-Sharafi 13

Mahmoud Muhammad Khader Abu Toha 13

Raghad Muhammad Gamal Abdel Nasser Al-Azayza 13

Tala Muhammad Sobhi Abu Lashin 13

Muhammad Mahmoud Saeed Barbakh 13

Renad Hani Khaled Abu Al-Naga 13

Reem Hammam Mustafa Abu Toha 12

Nada Imad Abdel-Bayouk 12

Aya Raed Nayef Al-Sharafi 12

Baraa Gohar Yahya Al-Balaawi 12

Miss Bayan Hani Ammar 12

Aya Salim Muhammad Abu Qouta 12

Khaled Hani Khaled Abu Al-Naga 11

Rahaf Salim Muhammad Abu Qouta 11

Sama Ziyad Ahmed Al-Muqayd 11

Mian Hussain Talal Hussain 11

Radwan Abdel Khaleq Radwan Shabat 11

Muhammad Mujahid Khader Abu Toha 11

Muhammad Ziyad Muhammad Al-Muqayd 11

Hassan Muhammad Radwan Shabat 10

Jannah Abdullah Salah Abu Shakyan 10

Gazal Khalil Ibrahim Al-Bahloul 10

Nour Raed Nayef Al-Sharafi 9

Omar Khattab Omar Al-Bahloul 9

Amir Mustafa Salim Al-Bahloul 9

Omar Fathi Bashir Al-Balawi 9

Abdullah Muhammad Yusuf Hussein 9

Rond Hani Khaled Abu Al-Naga 9

Sarah Muhammad Gamal Abdel Nasser Al-Azayza 9

Maryam Ziyad Muhammad Al-Muqayd 9

Muhannad Salim Muhammad Abu Qouta 8

Bana Hussein Talal Hussein 8

Ahmed Gohar Yahya Al-Balawi 8

Muhammad Raed Nayef Al-Sharafi 8

Saeed Taher Saeed Al-Azayza 8

Retal Bilal Salah Abu Shakyan 7

Ahmed Hani Khaled Abu Al-Naga 7

Elia Lubin Saeed Al-Azayza 7

Abdullah Ziyad Ahmed Al-Muqayd 7

Layan Ezz El-Din Khader Abu Toha 7

Alma Uday Abdel Jawad Abu Ras 6

Lina Hammam Mustafa Abu Toha 6

Maryam Mujahid Khader Abu Toha 6

Karim Ziad Muhammad Al-Muqayd 6

Abdullah Muhammad Jamal Abdel Nasser Al-Azayz 6

Musaab Ezz El-Din Khader Abu Toha 6.

Iman Ibrahim Youssef Hussein 6

Lynn Raed Nayef Al-Sharafi 6

Obaida Amer Yahya Al-Balaawi 6

Taher Saeed Al-Azayza 6

Abdul Rahman Khattab Omar Al-Bahloul 6

Etaf Mustafa Salim Al-Bahloul 6

Sowar Muhammad Khader Abu Toha 5

Anas Jihad Mahmoud Al-Akhras 5

Muhammad Salim Muhammad Abu Qouta 5

Maher Asaad Maher Abu Lashin 5

Juri Abdullah Salah Abu Shakyan 5

Ataf Hudhayfah Salah Abu Shakyan 5

Abdul Rahman Muhammad Abdul Jawad Abu Ras 5

Lamar Adi Abdel Jawad Abu Ras 4

Layan Muhammad Sobhi Abu Lashin 4

Ahmed Muhammad Alyan Al-Bayouk 4

Sarah Amer Yahya Al-Balaawi 4

Maria Hudhayfah Salah Abu Shakyan 4

Muhammad Ibrahim Radwan Shabat 4

Abd al-Jawad Muhammad Abu Ras 4

Tala Amin Marwan Abu Shakyan 4

Adam Ali Musa Hussein 4

Bayan Abdul Khaleq Radwan Shabat 4

Faten Rajab Muhammad Al-Nakib 4

Abdul Khaleq Khaled Radwan Shabat 4

Raghad Hani Khaled Abu Al-Naga 3

Ghaith Khaled Radwan Shabat 3

Muhammad Rajab Muhammad Al-Naqib 3

Judy Asaad Maher Abu Lashin 3

Zain Ziyad Ahmed Al-Muqayd 3

Youssef Hammam Mustafa Abu Toha 3

Ahmed Odeh Muhammad Hussein 2

Yahya Gohar Yahya Al-Balaawi 2

Muhammad Mahmoud Youssef Hussein 2

Aseel Muhammad Khader Abu Touha 2

Lian Muhammad Abdel Jawad Abu Ras 2

Abdel Nour Amin Marwan Abu Shakyan 2

Amir Ahmed Abdel Jawad Abu Ras 2

Ghaith Khattab Omar Al-Bahloul 1

Dahab Muhammad Zaki Al-Akhras 1

Alyan Muhammad Alyan Al-Bayouk 1

Imad Abdel Qader Imad Al-Bayouk 1

Sawsan Mustafa Mahmoud Barbakh 1

Rana Majd Ramzi Al Moqyad 1

Abdul Rahman Abdul Aziz Yahya Al Balawi 1

Kenan Amin Marwan Abu Shakyan 1

Owais Amer Yahya Al-Balaawi 1

Hour Mustafa Muhammad Al-Naqib 1

Muhannad Hani Khaled Abu Al-Naga 1

Adi Adam Jamal Abu Al-Naga 1

Amal Muhammad Ahmed Al-Bayouk <1

Asaad Maher Abu Lashin's yarn <1

Layan Muhammad Youssef Hussein <1

Ayla Uday Abdel Jawad Abu Ras <1

Abdullah Basil Ayesh Shaat 17

Siraj Hossam Ali Baroud 17

Raghad Muhammad Essam Shaat 16

Walid Shadi Walid Baroud 16

Sarah Tahseen Asaad Mughafil 16

Aya Munir Salem Al-Talaa 16

Habiba Muhammad Saleh Al-Sawalha 16

Abdul Rahman Maher Youssef Dawas 16

Hajar Mahmoud Salem Al-Talaa 16

Shahad Yasser Youssef Dawas 16

Muhammad Hisham Mustafa Abu Nasser 16

Ihab Muhammad Nabil Dabbash 15

Roaa Youssef Ibrahim Musleh 15

Musk Firas Mazen Shawa 15

Hala Yousry Asaad Mughafil 15

Maryam Batoul Dhafer Mazen Shawa 14

Amal Muhammad Nabil Dababesh 14

Ismail Fadl Muhammad Abu Nasser 14

Qamar Nour El-Din Mazen Al-Shawa 14

Mahmoud Shadi Walid Baroud 14

Hala Hossam Fawzi Al-Bawab 13

Honor Yasser Youssef Dawas 13

Lynn Yousry Asaad Mughafil 13

Rahaf Youssef Ibrahim Musleh 13

Yahya Tahseen Asaad Mogafal 12

Ali Hassan Fawzi Al-Bawab 12

Qasim Abdullah Ahmed Al-Khudari 12

Sarah Hossam Ali Baroud 12

Sondos Firas Mazen Shawa 12

Issam Muhammad Issam Shaat 12

Yahya Dhafer Mazen Al Shawa 12

Lamees Salah Saleh Al-Sawalha 12

Hamza Ziyad Muhammad Musleh 12

Karim Muhammad Saleh Al-Sawalha 11

Uday Youssef Ibrahim Musleh 11

Jana Hassan Fawzi Al-Bawab 11

Aisha Nour El-Din Mazen Al-Shawa 11

Rawand Mahmoud Muhammad Barhoum 11

Fatima Al-Zahra Ramadan Muhammad Mughafil 11

Muhammad Yasser Yousef Dawas 11

Retal Youssef Ibrahim Musleh 10

Marah Ali Saleh Al-Sawalha 10

Nesma Salah Saleh Al-Sawalha 10

Karim Omar Ali Al-Khudari 10

Muhammad Tahseen Asaad Moqafeel 10

Fadwa Shadi Walid Baroud 10

Bassam Ahmed Bassam Abu Sharbin 10

Obaida Hossam Fawzi Al-Bawab 10

Lana Ismail Mahmoud Al-Derawi 9

Maryam Muhammad Essam Shaat 9

Ahmed Firas Mazen Al Shawa 9

Anas Dhafer Mazen Al Shawa 9

Ayat Mahmoud Hussein Al-Sawalha 9

Sama Hassan Fawzi Al-Bawab 9

Rawan Ahmed Essam Shaat 8

Abdul Rahman Youssef Ibrahim Musleh 8

Nour Ahmed Ashraf Al-Khodary 7

Dia al-Din Ismail Mahmoud al-Derawi 7

Hassan Muhammad Bassam Abu Sharbin 7

Munir Muhammad Munir Al-Talaa 6

Juri Youssef Ibrahim Musleh 6

Mahmoud Moamen Mahmoud Al-Talaa 6

Mira Muhammad Saleh Dawas 6

Haneen Ahmed Bassam Abu Sharbin 6

Shadi Jamil Mahmoud Saleh Al-Sawalha 6

Muhammad Hossam Fawzi Al-Bawab 6

Youmna Ahmed Omar Dababesh 5

Rama Muhammad Bassam Abu Sharbin 5

Izz al-Din Hassan Fawzi al-Bawab 5

Yamen Ahmed Omar Dababesh 5

Aleman Shadi Walid Baroud 5

Ruqaya Muhammad Munir Al-Talaa 4

Ahmed Ismail Mahmoud Al-Derawi 4

Hour Hossam Fawzi Al-Bawab 3

Maryam Wael Abdel Rahman Al-Khudari 3

Hello Hassan Fawzi Al-Bawab 3

Hana Moamen Mahmoud Al-Talaa 3

Mahmoud Muhammad Mahmoud Al-Derawi 3

Ali Ismail Mahmoud Al-Derawi 3

Abdul Rahman Ahmed Essam Shaat 3

Muhammad Munir Harb Dawas 2

Abdul Rahman Ayman Sabry Barhoum 2

Saleh Mahmoud Youssef Abu Nasser 2

Mira Youssef Ibrahim Musleh 1

Sowar Mounir Harb Dawas 1

Anas Muhammad Mahmoud Al-Derawi 1

Sham Muhammad Saleh Al-Sawalha <1

Mahmoud Raafat Mahmoud Al-Zein 17

Ahmed Salem Riad Sukkar 17

Baraa Osama Fathi Abu Ajwa 17

Louay Muhammad Yasser Al-Herbawi 17

Youssef Muhammad Abdel Wahab Halawa 17

Amr lyad Rizk Badawi 17

Nasser Muhammad Samir Al-Saafin 17

Paradise Adel Samir Abu Ishaq 5

Rose Tamer Mahmoud Al-Khayyat 5

Celine Basil Mahmoud Al Khayyat 5

Salma Osama Hajjaj Al-Zarii 5

Iyad Muhammad Iyad Badawi 4

Alaa Abdel Fattah Wajih Al-Herbawi 4

Mays Muhammad Amin Al-Dahdouh 4

lbtisam Abdullah Mahmoud Abudan 4

Israa Yasser Musa Abu Ishaq 4

Mahmoud Saeed Hajjaj Al-Zarii 4

Anas Abdullah Mahmoud Al Khayyat 4

Anas Muhammad Mazen Shaldan 4

Aseel Muhammad Mazen Shaldan 3

Kenan Ashraf Tayseer Al-Herbawi 3

Gazal Imad al-Din Ismail Abu al-Qumsan 3

Jude Abdel Halim Ezzat Abdel Latif 3

Nasser Khamis Nasser Al-Tahrawi 3

Ahmed Raafat Mahmoud Al-Zein 3

Kinda Khamis Nasser Al-Tahrawi 2

Karim Mahmoud Jamil Al-Dahdouh 2

Yara Muhammad Ezzat Abdel Latif 2

Amal Muhammad Iyad Badawi 2

Malik Mahmoud Atef Halawa 2

Karam Hossam Musa Abu Ishaq 2

Malak Mahmoud Atef Halawa 1

Majd Muhammad Amin Al-Dahdouh 1

Akram Muhammad Moin Al-Harkali 1

Mahmoud Basil Mahmoud Al-Khayyat 1

Amira Muhammad Samir Abu Ajwa 1

Sanad Muhammad Fathi Abu Ajwa 1

Adam Muhammad Samir Abu Ajwa <1

Muhammad Basil Mahmoud Al-Khayyat <1

Jalal Moin Al-Harkali diamond <1

Adam Magdy Jaber Al-Dahdouh <1

Mahmoud Deeb Salim Bahloul 17

Ahmed Ashraf Imran Abu Salima 17

Marshal Abdel Nasser Mohamed Mahmoud 17

Muhammad Louay Omar Alwan 17

Muhammad Ahmed Muhammad Al-Ghazali 17

Maryam Raed Youssef Al-Lidawi 16

Asma Muhammad Montaser Shaaban Halasa 16

Mishal Abdel Nasser Muhammad Mahmoud 15

Malik Khalil Ahmed Labad 16

Manar Hani Ismail Al Hindi 16

Walid Muhammad Kamal Al-Tahrawi 16

Hammam Hossam Musa Abu Ishaq 16

Muhammad Nahed Ezzat Abdel Latif 16

Mustafa Fadl Jamil Badawi 16

Mahmoud Wael Hamdan Al-Dahdouh 16

Muhammad Abdullah Mahmoud Al-Tahrawi 16

Amira Naji Muhammad Halawa 15

Zahida Salem Riad Sukkar 15

Saja Raafat Mahmoud Al-Zein 15

Basil lyad Rizq Badawi 15

Mazen Mahmoud Mazen Shaldan 15

Hala Muhammad Samir Al-Saafin 14.

Awad Muhammad Mahmoud Al-Tahrawi 14

Moaz Bilal Zaki Al-Jazzar 14

Moein Jalal Moein Al-Harkali 13

Sarah Muhammad Ezzat Abdel Latif 13

Sarah Hani Samir Al-Hams 13

Nasser Al-Din Samir Rajab Al-Saafin 13

Muhammad Hossam Musa Abu Ishaq 13

Rasha Nahed Ezzat Abdel Latif 12

Zaki Bilal Zaki Al-Jazzar 12

Hala Mahmoud Tayseer Abudan 12

Yazan Osama Fathi Abu Ajwa 12

Mahmoud Wael Ziad Shaldan 12

Rama Ashraf Tayseer Al-Herbawi 12

Retaj Jalal Moin Al-Harkali 11

Layan Hani Ismail Al Hindi 11

Yasmine Ahmed Youssef Abu Al-Qumsan 11

Hoda Hani Samir Al-Hams 11

Abdul Aziz Louay Mahmoud Al-Saafin 11

Aseel Osama Fathi Abu Ajwa 10

Laila Muhammad Moin Al-Harkali 10

Hoda Shaaban Ibrahim Al-Dahdouh 10

Good Adel Samir Abu Ishaq 10

Lama Ahmed Mohamed Badawi 10

Areej Naji Muhammad Halawa 10

Musaab Muhammad Ali Abu Al-Omrain 13

Fahd Raed Youssef Al-Lidawi 13

Malak Muhammad Shukri Hammad 13

Musa Issa Sammour's yarn 13

Fatima Fayek Muhammad Mahmoud 12

Lian Fidaa Talal Al-Lidawi 12

Nour Suhail Youssef Alwan 12

Musa Talaat Mahmoud Tabasi 12

Yamen Hamdi Hikmat Gaben 12

Hayat Muhammad Yunus Abu Al-Omrain 12

Reham Bilal Essam Abu Salima 12

Majid Asaad Majid Mushtaha 12

Tala Deeb Salim Bahloul 11

Issa Musa Issa Sammour 11

Hamza Asaad Majid Mushtaha 11

Bismillah Saleh Maher Farwaneh 10

Ahmed Ekramy Mohammed Al-Gazzar 9

Yousry Muhammad Montaser Shaaban Halasa 10

Muhammad Saleh Khamis Al-Hams 9

Muhammad Raafat Mahmoud Al-Zein 9

Youssef Ahmed Youssef Abu Al-Qumsan 9

Muhammad Jalal Moin Al-Harkali 9

Mayar Muhammad Amin Al-Dahdouh 9

Elaine Basil Mahmoud Al-Khayyat 8

Fayez Thaer Fayek Abu Al-Qumsan 8

Amir Muhammad Samir Al-Saafin 8

Shahad Salem Riad Sukkar 8

Khamis Muhammad Khamis Al-Hams 8

Khaled Bilal Zaki Al-Jazzar 7

Muhammad Osama Hajjaj Al-Zari'i 7

Saif al-Islam Hamdi Hikmat Ghabun 10

Ahmed Fayek Mohamed Mahmoud 10

Fouad Raed Youssef Al-Lidawi 9

Ahmed Salah Ahmed Al-Ghazali 9

Amnah Fouad Mahmoud Tabasi 9

Fatima Samih Misbah Faraj 9

Habiba Muhammad Younis Abu Al-Omrain 9

Kenan Jihad Wajih Ghaben 9

Hussein Muhammad Suleiman Faraj 9

Youssef Suhail Youssef Alwan 8

Sham Muhammad Montaser Shaaban Halasa 8

Omar Hassan Shaaban Halasa 8

Dana Louay Omar Alwan 8

Muhammad Munir Shehdeh Al-Lidawi 8

Batoul Muhammad Fayez Al-Hassani 8

Aser Hamdi Hikmat Ghaben 8

Sarah Asaad Majid Mushtaha 7

Moatasem Raed Youssef Al-Lidawi 7

Lana Asaad Majed Mushtaha 6

Bilal Louay Omar Alwan 5

Adel Taher Ahmed Abu Younis 5

Adam Muhammad Ahmed Tabasi 5

Fathi Salim Fathi Abu Ajwa 7

Ahmed Mahmoud Mazen Shaldan 7

Bilal Ismail Riad Sukkar 7

Muhammad Hassan Ali Al-Zein 7

Sham Wael Hamdan Al-Dahdouh 6

Youssef Thaer Fayek Abu Al-Qumsan 6

Ebadah Ahmed Youssef Abu Al-Qumsan 6

Amer Fouad Omar El Zein 6

Malak Muhammad Amin Al-Dahdouh 6

Wael Muhammad Khamis Al-Hams 6

Abdul Rahman Jalal Moin Al-Harkali 6

Joan Mahmoud Ahmed Tabasi 5

Hammad Moaz Hammad Hammad 5

Amal Yasser Musa Abu Ishaq 6

Abdullah Hamada Fayed Abu Salima 15

Gamil Abdel Nasser Mohamed Mahmoud 15

Mahmoud Hamada Fayed Abu Salima 15.

Musab Khamis Ibrahim Bahloul 15

Layan Ramzi Muhammad Tamraz 14

Ahmed Ramzy Muhammad Tamraz 14

Suhail Youssef Alwan 14

Areej Munir Subhi Arafat 14

Ahmed Musa Issa Sammour 14

Afnan Aladdin Ahmed Abu Younis 14

Radwa Fayek Muhammad Mahmoud 14

Muhammad Hamdi Hikmat Ghabun 13

Al-Muatasem Billah Khamis Ibrahim Bahloul 13

Maryam Salah Ahmed Al-Ghazali 5

Osama Fayek Muhammad Mahmoud 4

Muhammad Musa Issa Sammour 4

Ahmed Mahmoud Ahmed Tabasi 3

Yazan Moaz Hammad Hammad 3

Aysel Hamdi Hikmet Ghaben 3

Karim Muhammad Abdel Aziz Tamraz 3

Imad Saleh Maher Farwaneh 3

Muhammad Bilal Muhammad Abu Al-Amrain 3

Maryam Abdel Aziz Omar Farwaneh 3

Muhammad Ahmed Shukri Hammad 3

Shaaban Ahmed Shaaban Halasa 3

Rami Zuhair Arafat's Islam 2

Malak Abdul Rahman Muhammad Hammad 2

Karim Mahmoud Majed Mushtaha 2

Zaid Hilal Muhammad Abu Al-Amrain 2

Sowar Fouad Mahmoud Tabasi 1

Sanad Ahmed Mahmoud Abu Al-Omrain 1

Fayrouz Fadi Hamada Abu Salima 1

Sila Dhafer Ahmed Abu Younis 1

Nourz Ahmed Shaaban Halasa 1

Yara Muhammad Fayez Al-Hassani 1

Essam Mohammed Essam Farag <1

Mahmoud Fadi Khaled Al-Baba <1

Ayat Abdul Aziz Omar Farwaneh <1

Khaled Fadi Khaled Al Baba <1

Abdel Khaleq Fadi Khaled Al Baba <1

Khaled Bilal Muhammad Abu Al-Amrain <1

Sarah Abdel Rahman Mohamed Hammad <1

Maha Fadi Khaled Al Baba <1

Firas Muhammad Abdel Aziz Tamraz <1

Moatasem Billah Moaz Hammad Hammad <1

Khaled Mazen Muhammad Dabour 17

Muhammad Youssef Ayesh Hamad 17

Nour Ashraf Mahdi Barghouth 17

Ibtisam Adel Aouni Al-Dous 17

Malek Raafat Ibrahim Marzouk 17

Thana Majed Ibrahim Abu Mustafa 17

Amal Musharraf Mohammed Hamad 16

Fouad Musa Fouad Jaber 16

Rawand Adel Awni Al-Dous 15

Wajid Majid Ibrahim Abu Mustafa 15

Ibrahim Muhammad Ibrahim Abu Oreiban 15

Salah Ahmed Salah Kurdieh 14

Muhammad Mazen Muhammad Dabour 14

Jude Abdel Aziz Anwar Abu Shaaban 14

Muhammad Iyad Muhammad Abu Oreiban

Suhail Ramez Suhail Al-Souri 14

Abdul Karim Khaled Ismail Abu Al-Ela 13

Khaled Muhammad Khaled Al-Bayaa 13

Malak Abdul Aziz Muhammad Zahir 13

Musab Muhammad Ibrahim Al-Maqadma 13

Sondos Raed Nabil Farhat 13

Farah Abdul Hadi Saadallah Habib 12

Julie Ramez Suhail Al-Souri 12

Nadia Ahmed Salah Kurdieh 12

Sarah lyad Muhammad Abu Oreiban 12

Issa Tariq Sami Al-Souri 12

Mayar Mahmoud Muhammad Qanan 12

Muhammad Ashraf Mahdi Barghouth 12

Aisha Amer Kamal Rashwan 12

Aryam lyad Muhammad Al-Durra 11

Rezeq Thaeer Gareeb 11

Suhaib Muhammad Khaled Al-Bayaa 11

Menat Allah Abdul Aziz Muhammad Zahir 11

Abdel Qader Rami Abdel Qader Al Attar 11

Ahmed Adel Awni Al-Dous 11

Hassan Abdel Aziz Muhammad Zahir 10

Muhammad Mahmoud Muhammad Qanan 10

Majd Ramez Suhail Al-Souri 10

Rahaf Khaled Ismail Abu Al-Ala 9

Zeina Ahmed Salah Kurdi 9

Sarah Mahmoud Hassan Al Khawaja 9

Roaa Muhammad Gharib Gharib 9

Maryam Imad Saeed Habib 8

Retal Moin Ramadan Salman Alai 8

Reem Mahmoud Muhammad Qanan 7

Rahaf Mazen Muhammad Dabour 7

Rafif Riyad Ramadan Salman Al-Alay 7

Ahmed Mohamed Gharib Gharib 7

Haddon Muhammad Ibrahim Al-Maqadmeh 7

Naya Thaer Rizq Ghareeb 7

Dana Osama Muhammad Dabour 6

Khaled Thaer Rizq Ghareeb 6

Hoda Mahdi Ashraf Barghouth 6

Ahmed Anwar Musa Jaber 6

Muhammad Raed Nabil Farhat 6

Tala Muhammad Gharib Gharib 5

Sowar Muhammad Khalil Abu Al-Ala 5

Lillian Ibrahim Kamal Rashwan 5

Omar Mahmoud Muhammad Qanan 5

Ibrahim Abdullah Muhammad Abu Oreiban 5

Mahmoud Abdel Aziz Muhammad Zahir 4

Rakan Muhammad Awni Al-Dous 4

Mahmoud Hossam Mahmoud Hamad 4

Joan Ibrahim Kamal Rashwan 4

Rania Muhannad Abdel Qader Al-Attar 4

Ahmed Hani Abdel Qader Al-Attar 4

Zaid Adel Awni Al-Dous 4

Farah Muhammad Ahmed Abu Oreiban 4

Ahmed Raed Nabil Farhat 3

Hour Muhannad Abdul Qader Al-Attar 3

Amjad Khaled Kamal Rashwan 3

Zein al-Din Anwar Musa Jaber 3

Elaine Osama Muhammad Dabour 3

Maryam Mahdi Ashraf Barghouth 3

Lina Mahmoud Muhammad Qanan 3

Muhammad Hamdan Ibrahim Al-Maqadma 2

Tulin Muhammad Khaled Al-Bayaa 2

Rezeq Muhammad Gharib Gharib 2

Amir Ahmed Khader Qanan 2

Jinan Ibrahim Kamal Rashwan 2

Salma Muhammad Khalil Abu Al-Ala 2

Sila Mahmoud Hassan Al Khawaja 2

Kenan Muhammad Mahmoud Farhat 2

Mohamed Hossam Mahmoud Hamad 1

Juliet Sobhi George Al-Souri 1

Maria Ahmed Salah Kurdieh 1

Anas Abdul Aziz Muhammad Zahir 1

Alma Khaled Kamal Rashwan 1

Mahmoud Muhammad Ahmed Abu Oreiban 1

Ahmed Thaer Sobhi Ghareeb 1

Rose Abdul Aziz Muhammad Al-Ghoul <1

George Sobhi George Al-Souri <1

Raed lhab Raed Salman Alai <1

Alia Abdel Nour Sami Al-Souri <1

Ismail Ahmed Ismail Farhat <1

Ohood Abdel Salam Muhammad Hanoun 17

Sama Yousry Asaad Amara 17

Maryam Ahmed Musa Al-Sawalhi 17

Rasha Youssef Ahmed Al-Omari 17

Ruba Yasser Ahmed Abu Halhoul 17

Muhammad Ziyad Abdullah Abu Shaar 17

Ahmed Ayman Muhammad Al-Amsi 16

Dima Bashir Muhammad Abu Wardah 16

Mazen Arafat Mazen Abu Assi 16

Abdel-Azim Eid Abdel-Azim Al-Jarjawi 16

Muhammad Zaki Muhammad Qarout 16

Muhammad Saadi Misbah Helles 16

Israa Ahmed Sobhi Al-Ashqar 16

Moatasem Billah Khaled Muhammad Qarout 15

Abdul Karim Mazen Faraj Abu Assi 15

Islam Ziad Abdullah Abu Shaar 15

Nour Al-Huda Rami Abdel Rahman Tafesh 14

Farouk Muhammad Farouk Abu Warda 14

Bilal Medhat Mohamed Hanoun 14

Ahmed Jaber Omar Kahil 14

Muhammad Iyad Ibrahim Al-Hassi 14

Nadia Youssef Ahmed Al-Omari 14

Hayat Muhammad Omar Jalambo 14

Abdul Rahman Kamal Awad Khattab 14

Gabriel Salem Malak good deeds 13

Ahmed Saadi Misbah Helles 13

Ranin Jamil Abdel Karim Abu Sharia 13

Hala Hosni Fawaz Tafesh 13

Muhammad Ziyad Salama Abu Shaar 13

Hoda Fadi Ahmed Al-Sharif 13

Al-Baraa Raed Ibrahim Al-Sawalhi 12

Ali Mahmoud Abdel Razzaq Al-Breim 12

Rasha Anwar Mahmoud Tafesh 12

Ahmed Arafat Mazen Abu Assi 12

Abdullah Muhammad Fayez Al-Sharif 12

Fatima Al-Zahraa Hani Muhammad Hanoun 12

Ibrahim Raed Ibrahim Al-Sawalhi 12

Omar Mohamed Omar Jalambo 11

Amal Muhammad Saleh Abu Wardah 11

Menat Allah Saadi Misbah Helles 11

Amal Yasser Ahmed Abu Halhoul 11

Nahida Musa Youssef Al-Hassi 11

Anas Jihad Muhammad Qarout 11

Neda Jihad Abdullah Abu Rakab 11

Karim Fayez Muhammad Abu Samra 10

Riad Fathi Riad Qarout 10

Nada Abdel Rahman Hassan Al-Amsi 10

Jana Nasser Muhammad Abu Warda 10

Tala Jihad Abdullah Abu Rakab 10

Mahmoud Ziad Salama Abu Shaar 10

Tala Nofal Youssef Al-Salak 10

Bilal Muhammad Omar Jalambo 10

Tala Mohamed Omar Jalambo 9

Sama Nasser Muhammad Abu Warda 9

Aya Abdul Jaber Nimr Abu Khousa 9

Mahmoud Muhammad Mahmoud Jarada 9

Aseel Muhammad Walid Abu Shuaib 9

Ayman Wissam Ahmed Abu Warda 91

Saleh Muhammad Saleh Abu Wardah 9

Maria Jihad Abdullah Abu Rakab 8

Hala Nofal Youssef Al-Salak 8

Ahmed Riyad Abd Rabbo Abu Samra 8

Muhammad Rizq Fayeq Helles 8

Dania Saeed Shehdeh Al-Behbahani 8

Amira Yasser Ahmed Abu Halhul 8

Ali Ahmed Hamza Obaid 8

Walid Muhammad Walid Abu Shuaib 7

Batoul Muhammad Omar Jalambo 7

Suleiman Fathi Suleiman Al-Jarjawi 7

Janah Mazen Youssef Al Seelek 6

Sarah Tariq Bashir Abu Wardah 6

Sowar Jihad Abdullah Abu Rakab 6

Youssef Abdel Rahman Hassan Al-Amsi 6

Fadi Muhammad Ahmed Al-Sharif 6

Omnia Abdul Rahman Abdul Karim Al-Salak 6

Nisreen Ibrahim Ahmed Al-Sawalhi 5

Gomah Muhammad Saleh Abu Wardah 5

Rahaf Sameh Muhammad Abu Khousa 5

Dima Mahmoud Hassan Khattab 5

Jihad Ahmed Jihad Abu Jabbara 5

Muhammad Nofal Youssef Al-Salak 5

Yaman Muhammad Mahmoud Abu Assi 5

Safaa Khaled Jihad Abu Jabbara 5

Sabri Muhammad Sabri Al-Buraim 4

Karam Musa Youssef Al-Hassi 4

Sham Jihad Abdullah Abu Rakab 4

Arwa Qais Abdul Karim Al-Zahrani 4

Abdul Rahman Muhammad Bassam Al-Jarjawi 4

Karam Wissam Ahmed Abu Warda 4

Yahya Saadi Misbah Helles 4

Youssef Muhammad Hassouna Al-Jarjawi 4

Rand Sameh Muhammad Abu Khousa 3

Yamen Muhammad Ahmed Al-Ashqar 3

Yaman Muhammad Ahmed Al-Ashqar 3

Ethal Qais Abdul Karim Al-Zahrani 3

Ahmed Ibrahim Ahmed Al-Sawalhi 3

Yasser Ahmed Abu Halhoul 3

Hala Raed Ibrahim Al-Sawalhi 3

Zaid Ahmed Jihad Abu Jabbara 3

Abdullah Abdul Rahman Abdul Karim Al-Salak 3

Youssef Fathi Suleiman Al-Jarjawi 3

Basma Muhammad Ibrahim Abu Sharia 2

Walid Khaled Juma Al-Behbahani 2

Ahmed Muhammad Saleh Abu Wardah 2

Julia Muhammad Mahmoud Abu Assi 2

Saeed Sameh Muhammad Abu Khousa 2

Mustafa Mohamed Omar Jalambo 2

Omar Bashir Ahmed Abu Sharia 2

Maria Muhammad Sabri Al-Braym 2

Jaber Abdul Jaber Nimr Abu Khoussa 2

Naji Imad Jamil Abu Assi 2

Alma Qais Abdul Karim Al-Zahrani 1

Sarah Khaled Jihad Abu Jabbara 1

Muhammad Fathi Suleiman Al-Jarjawi 1

Jude Alaa Muhammad Al-Hassi 1

Ayla Ahmed Ali Obaid 1

Ahmed Yasser Ahmed Abu Halhoul 1

Rima Muhammad Sabry Al-Buraim <1

Zaid Khaled Juma Al-Bahbahani <1

Hassan Hamza Hassan Al-Amsi <1

Anas Tariq Muhammad Al-Hasanat <1

Alyan Abdul Rahman Alyan Al-Ashqar <1

Bilal Nabil Amara <1

Zakaria Marwan Ahmed Junaid 17

Ali Ali Issa Al-Nashar 17

Rami Ayman Shehdeh Al-Khalidi 17

Islam Muhammad Khalil Abu Safia 16

Malak Hassan Khalil Siam 16

Islam Munther Mahmoud Swailem 16

Hossam Samih Odeh Abu Safia 16

Mahmoud Mohsen Hussein Al-Qanou 15

Mahmoud Hamada Ahmed Al-Dairi 15

Al-Harith Ahmed Zidan Al-Hawajri 15

Hala Sami Al Daqah 14

Muhannad Ahmed Issa Al-Nashar 14

Suhaib Ahmed Odeh Abu Khattab 14

Samia Nidal Jalal Al-Banna 14

Malak Shadi Fayez Al-Daqqa 14

Baraa Ibrahim Muhammad Al-Mabhouh 14

Remas Khader Samih Afana 13

Muhammad Mahmoud Ahmed Al-Dairi 13

Hanan Hassan Muhammad Al-Naffar 13

Saja Ahmed Zidan Al-Hawajri 13

Awad Muhammad Awad Al-Araj 13

Farah Muhammad Khalil Abu Safia 12

Kamel Sami Kamel Al-Dakka 12

Qusay Ziad Ibrahim Al-Maghari 12

Abdul Rahman Saeed Jaber Abu Huwaishil 12

Malak Ahmed Issa Al-Nashar 12

Jana Shadi Fayez Al-Daqqa 11

Muhammad Ahmed Zidan Al-Hawajri 11

Rahaf Saqr Ezzat Abu Rakba 11

Murad Ahmed Mahmoud Sweilem 11

Majd Ahmed Odeh Abu Khattab 11

Muhammad Bagis Hassan Al-Khalidi 11

Sahar Muhammad Awad Al-Araj 11

Mustafa Ahmed Amer Al-Majayda 10

Alma Saeed Jaber Abu Huwaishil 9

Khadija Muhammad Awad Al-Araj 9

Sarah Nidal Jalal Al-Banna 9

Issa Ahmed Issa Al-Nashar 8

Fayez Shadi Fayez Al-Dakka 8

Zaid Sabry Musleh Radi 8

Muhammad Muhammad Awad Al-Araj 7

Mira Saqr Izzat Abu Rakba 7

Sila Saeed Jaber Abu Huwaishil 7

Muhammad Karam Muhammad Bakr 7

Dana Ahmed Odeh Abu Khattab 7

Retaj Muhammad Zakaria Radi 7

Omar Ahmed Abdel Latif Siam 6

Hamza Sabry Musleh Radi 6

Zeina Khader Samih Afana 6

Yacoub Ali Abdel Shafi Al-Majayda 6

Muhammad Abdel Aziz Adel Dehliz 6

Layan Ahmed Issa Al-Nashar 6

Nada Musa Azmi El Gamal 6

Iman Mahmoud Fayez Ahl 5

Nour al-Din Saeed Faraj Junaid 5

Hamza Abdel Hadi Adel Daher 5

Sowar Ibrahim Muhammad Al-Mabhouh 5

Abdul Salam Muhammad Eid Bakr 5

Saja Muhammad Lafi Al-Dairi 5

Omar Ahmed Zidan Al-Hawajri 5

Hamed Muhammad Afana Afana 5

Saqr Ezzat Abu Rakba 5

Ahmed Abdel Hadi Adel Daher 5

Ibrahim Shadi Fayez Al-Dakka 5

Youssef Karam Muhammad Bakr 5

Omar Bilal Muhammad Al-Banna 4

Iyad Ahmed Amer Al-Majayda 4

Muhammad Ahmed Issa Al-Nashar 4

Adel Ziad Adel Dehliz 4

Adel Abdel Aziz Adel Dehliz 4

Sanad Saqr Izzat Abu Rukba 3

Alma Taha Amer Al-Majayda 3

Wissam Abdel Hadi Adel Daher 3

Sarah Saeed Jaber Abu Huwaishil 3

Fayez Mahmoud Fayez Ahl 3

Karim Karam Muhammad Bakr 3

Anas Osama Nafez Al-Maghari 2

Hisham Abdo Fayez Al-Banna 2

Anas Hamed Fayez Ahl 2

Wafa Karam Muhammad Bakr 2

Mahmoud Muhammad Awad Al-Araj 2

Lynn Ghassan Mahmoud Al-Qanou 2

Thaer Wael Al-Majayda diamond 2

Khalil Ibrahim Fawzi Al-Nafar 2

Hala Abdul Rahman Muhammad Al Khalidi 2

Majd Ahmed Salem Al-Qanou 1

Abdul Karim Kamel Zidane Al-Hawajri 1

Mustafa Musa Azmi Al-Jamal 1

Muhammad Tamer Musleh Al-Qanou <1

Raghad Ahmed Odeh Abu Khattab <1

Muhammad Saleh Mahmoud Al-Dairi <1

Jannah Hisham Muhammad Hamouda <1

Muhammad Ahmed Salem Al-Qanou <1

Sarah Mahmoud Fayez Ahl <1

Celine Abdel Hadi Adel Daher <1

Muhammad Ashraf Muhammad Daabes 17

Muhammad Awni Ismail Abu Zaid 17

Aya Khalil Abdul Hafez Al-Baghdadi 17

Khadija Anwar Muhammad Al-Naji 16

Lina Ayman Muhammad Younis 16

Amal Asaad Hammad Al-Bashiti 16

Nawal Abdullah Ahmed Abu Nada 16

Basma Salama Odeh Abu Akar 16

Lama Rami Saeed Al-Naji 15

Ahmed Abdullah Ahmed Abu Nada 15

Abdul Aziz Ayman Muhammad Younis 14

Ismail Samir Mesbah Abu Al-Khair 14

Lubna Asaad Hammad Al-Bashiti 14

Sarah Muslim Odeh Abu Akar 14

Zainab Asaad Hammad Al-Bashiti 13

Amna Muslim Odeh Abu Akar 13

Rimas Salam Tayseer Al-Bayed 13

Sondos Ziad Ahmed Al-Bashiti 12

Muhammad Ayman Muhammad Daabes 12

Anas Abdullah Ahmed Abu Nada 12

Diaa Kamel Mahmoud Mustafa 12

Taqa Muhammad Imad Shalaq 12

Mahmoud Ayman Mahmoud Abu Taha 12

Gabriel Jalal Odeh Kindergarten 12

Hamza Muhammad Ibrahim Al-Bayed 11

Jana Salam Tayseer Al-Bayed 11

Jana Zuhair Atta Madi 11

Muhammad Mahmoud Ahmed Abu Taha 11

Sajid Saleh Muhammad Darwish 11

Ilham Khalil Abdul Hafez Al-Baghdadi 11

Rahaf Samir Mesbah Abu Al-Khair 11

Layan Muhammad Jamil Abu Al-Jalil 11

Amin Muslim Odeh Abu Akar 10

Imad Muhammad Imad Shalaq 10

Bakr Ayman Muhammad Daabes 10

Muhammad Abdel Nasser Daoud Al-Halisi 10

Abdullah Abdel Nasser Daoud Al-Halisi 9

Muhammad Asaad Hammad Al-Bashiti 9

Sondos Ziyad Mahmoud Al-Azaib 9

Mohamed Abdel Fattah Mohamed Odeh 9

Ibrahim Muhammad Ibrahim Al-Bayed 8

Yazan Saleh Khamis Nasrallah 8

Shahid Salam Tayseer Al-Bayed 8

Hoda Ayman Jamil Abu Al Jalil 8

Abdul Rahman Jasser Hamid Abu Musa 8

Souad Mohammed Ahmed Jahjouh 7

Retal Musa Hamdi Akhil 7

Muhammad Abdullah Ahmed Abu Nada 7

Slav and Grandpa Ramadan El-Shabrawy 6

Youssef Muhammad Hamid Abu Musa 6

Kinda Ayman Jamil Abu Al Jalil 6

Shams Muhammad Khalil Al-Suwerki 6

Sarah Abdullah Ahmed Muammar 6

Jabr Muslim Odeh Abu Akar 5

Asaad Muhammad Imad Shalag 5

Amira Yahya Nasser Akhil 5

Batoul Abdel Nasser Daoud Al-Halisi 5

Luna Hossam Tayseer Abu Nada 5

Louay Ahmed Louay Al-Minawi 5

Dana Ahmed Mohamed Al-Otal 5

Muhannad Ziyad Mahmoud Al-Azaib 5

Nawal Ahmed Hussein Madi 4

Julia Wagdi Ramadan EI-Shabrawy 4

Yahya Musa Khalil Abu Nuseira 4

Sila Mahmoud Ahmed Akhil 4

Abdel Aziz Abdel Nasser Dawoud Al-Halisi 4

Hammam Muhammad Hussein Al-Aloul 4

Nour Khaled Nasser Akhil 4

Nassim Mohammed Ahmed Jahjouh 4

Jamil Avman Jamil Abu Al-Jalil 4

Nagham Refaat Omar Abu Shab 3

Mirna Ahmed Louay Al-Minawi 3

Diala Rani Mahmoud Muammar 3

Amina Muhammad Salem Al Nabih 3

Sham Khalil Abdul Hafez Al-Baghdadi 3

Uday Ahmed Muhammad Al-Aleel 3

Maryam Maher Salah Othman 3

Abdel Rahman Abdel Nasser Daoud Al-Halisi 2

Maria Zaid Nafez Abu Taima 2

Salma Muhammad Khader Al-Azaib 2

Linda Musab Taher Al-Suwerki 2

Muhammad Hussein Al-Aal 2

Amir Rifaat Omar Abu Shab 1

Sarah Musa Hamdi Akhil 1

Saba Muhammad Imad Shalag 1

Kenan Ibrahim Rami Al-Naji 1

Amir Muhammad Mustafa Othman 1

Sila Ahmed Hussein Madi 1

Al-Baraa Muhammad Samir Abu Taima 1

Sham Ahmed Isbitan Abu Sido 1

Sham Muhammad Ziyad Abu Namous 1

Kenzi Fadi Salem AI Nabih 1

Atef Mohamed Atef Muammar 1

Jude Saleh Khamis Nasrallah 1

Hour Muhammad Ibrahim Al-Mamlouk <1

Taqa Musa Khalil Abu Nuseira <1

Hour Omar Mahmoud Al-Azaib <1

Hind Khaled Ahmed Jahiouh <1

Aws Muhammad Hussein Al-Aleel <1

Baraa Khaled Abdel Satri 17

Muhammad Youssef Ivad Ahmed Abu Karsh 17

Shorouk Farid Mahmoud Oandil 17

Muawiya Ali Fayez Qasim 17

Muhammad Ali Fayez Qasim 17

Islam Salem Abdullah Abu Makhda 17

Noura Rafig Hamouda Badran 17

Osama Ahmed Farouk Khalifa 16

Rula Nael Zakaria Naseer 16

Ahmed Maged Atiya Rayhan 16

Hala Hossam Abd Rabbo Abu Jaser 16

Muhammad Youssef Muhammad Youssef Nassar 16

Hala Ibrahim Muhammad Farina 16

Hanin Ismail Muhammad Farina 15

Omar Sidqi Awad Amer 15

Abdullah Ayman Hassan Al-Dariwi 15

Khaled Tamer Muhammad Awaja 15

Atef Nasser Muhammad Awaja 15

Youssef Refaat Youssef Amer 15

Jana Muhammad Ahmed Abdel Ghafour 14

Khalil Hossam Khalil Zagout 14

Menat Allah Rafig Hamouda Badran 14

Lynn Hosni Youssef Shagoura 13

Baraa Medhat Abdel Fattah Deif 13

Ayman Islam Muhammad Dhahir 13

Dima Hatem Maher Al-Qudra 13

Omar Muhammad Saud Al-Karnaz 13

Ahmed Raafat Muhammad Sabah 13

Youssef Ramez Nabil Shagoura 13

Iman Islam Muhammad Adhir 12

Ahmed Muhammad Zuhair Khalifa 12

Yasmine Sobhi Misbah Saqr 12

Malak Mahmoud Muhammad Muslim 12

Saleh Rafiq Hamouda Badran 11

Jana Ismail Muhammad Farina 11

Abdul Hadi Alaa Abdul Hadi Masoud 11

Bakr Muhammad Nasri Al-Naouq 11

Ahmed Ammar Ahmed Al-Qarinawi 11

Abdullah Muhammad Khalifa Abu Sultan 11

Sama Muhammad Khalil Zidane 11

Retaj Raafat Muhammad Sabah 11

Hassan Ramez Nabil Shagoura 11

Hudhayfah Muhammad Abdel Ghafour 11

Farah Musamah Hassan Nasser 11

Ahmed Hossam Khalil Zagout 10

Muhammad Sobhi Mesbah Saar 10

Adam Maher Faisal Al-Awawda 10

Hussein Akram Al-Malh's yarn 10

Andalus Islam Muhammad Dhahir 10

Maram Mahmoud Muhammad Muslim 10

Yamen Avman Hassan Al-Dariwi 10

Basma Muhammad Nasri Al-Naouq 9

Ghazal Muhammad Khalifa Abu Sultan 9

Tala Nahed Ahmed Al-Qarinawi 9

Ahmed Alaa Abdel Hadi Masoud 9

Nour EI-Din Sobhi Mesbah Saar 8

Nabil Ibrahim Nabil Abu Saif 8

Rehab Muhammad Khalifa Abu Sultan 8

Nada Muhammad Ahmed Abdel Ghafour 8

Baraa Ahmed Zuhair Khalifa 8

Muhammad Saud AI Karnaz 8

Hamza Raed Abdel Hadi Rajab 7

Salid Yousef Salim Nabhan 7

Nader Mazer Jamal Hoso 7

Muhammad Ahmed Muhammad Jadallah 7

Hatem Khalil Zidane 7

Sham Muhammad Saeed Al-Rifi 6

Sham Ibrahim Nabil Abu Saif 6

Roland Naim Bakr Muslim 6

Hala Mahmoud Ali Awaja 6

Razan Hazem Khalil Zagout 6

Mahmoud Maher Faisal Al-Awawda 6

Mira Muhammad Khalil Zidane 6

Abdullah Muhammad Abdullah Shaqura 6

Aws Islam Muhammad Adhir 5

Ziad Tariq Ziad Dahman 5

Hala Muhammad Muhammad Khalifa 5

Mira Rafiq Hamouda Badran 5

Samer lyad Muhammad Al-Ashi 5

Elias Anas Muhammad Dhahir 5

Suzan Ahmed Nahed Masoud 4

Amira Ismail Muhammad Farina 4

Faten Muhammad Youssef Nast 4

Sham Tariq Ziad Dahman 4

Zain Saed Muhammad Muslim 4

Maryam Ibrahim Nabil Abu Saif 4

Ali Amer Ali Zagout 4

Muhammad Youssef Abu Shawish 3

Ahmed Hamto Ahmed Al-Satri 3

Anwar Jihad Anwar Al-Tahla 9

Muhammad Muhammad Basman Saqr 3

Fadel Essam Fadel Al-Daour 9

Muhammad Nidal Saleh Dardouna 3

Sharif Ayman Muhammad Al-Arabi 9

Muhammad Youssef Fayez Qasim 3

Ahmed Rami Ayesh Al-Shandaghli 8

Lynn Abdel Rahman Ramadan 3

Muhammad Youssef Abdel Latif Al-Shawish 8

Karim Hussein Akram Al-Malh 3

Yara Muhammad Jaber Abu Zarga 8

Bayan Medhat Abdel Fattah Dhaif 3

Ali Tariq Daoud Halisi 8

Kenan Muhammad Salim Nabhan 3

Osama Muhammad Osama Muhanna 8

Salim Youssef Nabil Abu Saif 2

Iman Osama Salama Hussein Ali 8

Ahmed Mohammed Mohammed Khalifa 2

Sawsan Tamer Hosni Azzam 8

Sondos Ramez Nabil Shagoura 2

Wissam Omar Zuhair Al-Daour 8

Maryam Khaled Raed Rajab 2

Batoul Ismail Amin Abu Hassanein 8

Muhammad Muhammad Talal Al-Gharabli 2

Batoul Hani Muhammad Abu Jalhoum 8

Islam Hazem Khalil Zagout 2

Firas Rami Kamal Abu Teer 8

Ward Hamato Ahmed Al-Satri 2

Sumaya Ahmed Hammad Al-Arougi 8

Iman Muhammad Farid Qandil 2

Yusra Islam Ali Abu 8

Diamond Muhammad Youssef Nasr 1

Zuhair Omar Zuhair Al-Daour 7

Lama Mahmoud Muhammad Muslim 1

Maryam Ahmed Abdel Karim Al-Laqta 7

Abdullah Ibrahim Khaled Al-Dali 1

Amir Alaa Fouad Hana 7

Ahmed Muhammad Yasser Dardouna 1

Karam Sufyan Freij Abu Madin 7

Suzan lyad Muhammad Al-Ashi <1

Ibrahim Adnan Abu Alwan 7

Basil Muhammad Hossam Abu Jasser <1

Mira Mahmoud Fouad Abu Ghanima 7

Mahmoud Youssef Abu Shawish <1

Tala Muhammad Ali Abu Alwan 7

Joan Ali Nasr Amer <1

Bisan Mansour Adham Al-Falouji 7

Raed Khaled Raed Rajab <1

Muhammad Mustafa Khaled Al-Halul 7

Abd al-Jawad Mizar Jamal Hoso <1

Nabil Adel Nabil Al-Qishawi 7

Youmna Omar Riad AI-Rifi <1

Adam Youssef Muhammad Al-Hila 7

Hassan Abd Rabbo Hassan Aziz 17

Mawaddah Muhammad Zaved Zagmat 7

Tala lyad Ahmed Baalousha 17

Retai Abdul Karim Kamel Abu Rahma 7

Omar Ahmed Omar Al-Shandaghli 17

Lavan Abdel Nasser Saleh Abu Dahroui 6

Khalil Zakaria Shehda Abu Naji 17

Malek Islam Ali Abu Singer 6

Ashraf Muhammad Abu Jabr 17

Adam Shadi Hamdi Asfour 6

Mahmoud Muhammad Rabah Al-Sawafiri 17

Malak Salem Muhammad Abdul Wahid 6

Youssef Muhammad Salim Asfour 17

Sarah Hassan Hamdi Al-Hinnawi 6

Omar Mahmoud Khalil Al-Darbi 16

Maid Muhammad Abdel Mohsen Abu Al-Rous 6

Hudhayfah Yusuf Muhammad Al-Hila 16

Muawiva Ali Shaaban Al-Fayoumi 6

Salma Jamal Muhammad Sabiha 16

Salama Osama Salama Hussein Ali 6

Saleh Atef Saleh Al-Zamili 16

Diab Muhammad Diab Abu Bayd 6

Muhammad Ahmed Al-Shandaghli 16

Hanan Hatem Jabr Al-Rai 6

Youssef Ahmed Muhammad Al-Arabi Haraz 16

Anas Islam Ali Abu Singer 5

Yasser Ahmed Abdel Oader Al-Shawish 16

Lara Mahmoud Fouad Abu Ghanima 5

Firas Abdullah Anwar Abu Amsha 16

Saleh Muhammad Saleh Al-Qan 5

Muhammad Sufyan Frei Abu Madin 16

Basma Omar Zuhair Al-Daour 5

Farah Mohammed Zaved Zagmat 15

Obaida Ahmed Samir Quneita 5

Tala Nader Zaki Abu Nai 15

Karam Youssef Omar Arouq 5

Sherif Rashad Khalil Issa 15

Rafiq Muhammad Rafiq Hajjaj 5

Hossam Jihad Hussein Sheikh Khalil 15

Suhaib Awad Ghalib Al-Sultan 5

Ahmed Navef Khalil Al-Ghalban 14

Farah Mansour Adham Al-Falouji 5

Moataz Muhammad Ahmed Abu Issa 14

Musk Omar Kamel Abu Rahma 4

Rola Bassem Shaaban Al-Magousi 14

Elias Hani Muhammad Abu Jalhoum

Bilsan Muhammad Riad Al-Hosari 14

Abdul Aziz Hatem Jabr Al-Rai 4

Abdullah lyad Fouad Hana 14

Rakan Ahmed Hisham Abu Dalal 4

Nizar Rayyan Essam Muhammad Bahar 14

Hamada Jihad Hamada AI-Bakri 4

Sarah Bassem Shaaban Al-Magousi 14

Kinda Adel Nabil Al-Qishawi 4

Muhammad Imad Faraj Al-Zatma 13

Bisan Osama Salama Hussein Ali 3

Talin Khalil Akram Mahdi 13

Mahmoud Rani Mahmoud Abu Saada 3

Abd al-Rahman Mahmoud al-Ghalban 13

Makram Mustafa Ibrahim Al-Latta 3

Anas Muhammad Jaber Abu Zarga 13

Eileen Jihad Hamada Al-Bakri 3

Ahmed Shadi Hamdi Asfour 13

Nour EI-Din Hamada Ahmed Jarghoun 3

Ahmed Youssef Omar Aroug 13

Rima Ahmed Samir Qanita 3

Ahmed Rami Kamal Abu Teer 13

Amer Bilal Hassan AI Tatar 3

Banan Mahmoud Khalil Al-Darbi 13

Amna Shawqi Rajab Iqdih 2

Tala Osama Salama Hussein Ali 12

Adam Abdel Karim Kamel Abu Rahma 2

Malak Hatem Muhammad Sabiha 12

Qusay Mansour Adham Al-Falouji 2

Ghazal Youssef Abdul Latif Al Shawish 12

Mustafa Islam Ali Abu Singer 2

Malak Fadi Gabriel Al-Rai 12

Amer Salem Sami Al-Adini 2

Hamza Muhammad Ali Abu Alwan 12

Sham Tamer Hosni Azzam 1

Baraa Ashraf Muhammad Abu Jabr 12

Dilla Jihad Hamada Al-Bakri 1

Ibrahim Imad Faraj Al-Zatma 12

Zaher Adi Hamada Al-Bakri 1

Mahmoud Ahmed Hisham Abu Dalal 12

Firas Adel Nabil Al-Qishawi 1

Zaki Nader Zaki Abu Naji 12

Saeed Zaid Saeed Zaqoul 1

Jinan Muhammad Riad Al-Husri 12

Asia Hassan Hamdi Al-Hinnawi 1

Miss Ivad Fouad Abu Dalal 11

Uday Mahmoud Fouad Hana <1

Ola Tariq Daoud Halisi 11

Maria Khaled Zakaria Al-Shanti <1

Maher Muhammad Maher Al-Sultan 11

September Omar Kamel Abu Rahma 17

Baraa Mansour Adham Al-Falooji 11

Mahmoud Hatem Khalil Jeha 17

Aya Shadi Hamdi Asfour 11

Mahmoud Ashraf Ziad Rayan 17

Areej Hatem Jaber Abu Zarqa 11

Muhammad Ayman Jaber Ismail 17

Layan Hani Muhammad Abu Jalhoum 11

Ahmed Arafat Mahmoud Salem 17

Ahmed Abdel Nasser Saleh Abu Dahrouj 11

Abdullah Imad Hassan Al-Agis 17

Nour Hamada Ahmed Jarghoun 10

Adnan Youssef Abu Shalouf 16

Welcome Imad Faraj Al-Zatma 10

Nadine Ismail Awad scarf 16

Ibrahim Islam Ali Abu Singer 10

Folah Imad al Din Mustafa Sarsour 16

Sama Osama Salama Hussein Ali 10

Salah EI-Din Raafat Deeb AI Dalis 16

Al-Baraa bin Malik Ismail Amin Abu Hassanein 10

Baraa Adel Muhammad Sheikh Salim 16

Alaa Ziyad Mahmoud Fanga 10

Hamza Imad Muhammad Abu Ghaim 16

Hamdi Shadi Hamdi Asfour 10

Mahmoud Muhammad Ibrahim Abu Suleiman 16

Adham Mansour Adham Al-Falooji 10

Imad Youssef Lulu Kindergarten 16

Sama Mustafa Khaled Al-Halul 9

Moamen Hatem Muhammad Jumah Al-Hur 15

Ziad Tariq Daoud Hallisi 9

Bismillah Waseem Muhammad Jabr Suwaidan 15

Jinan Mahmoud Khalil Al-Darbi 9

Muhammad Ibrahim Radwan Lawlah 15

Sondos Hatem Jaber Abu Zarga 9

Nada Nabil Ahmed Khalil 15

Ahmed Nader Zaki Abu Naji 9

Amani Musab Youssef Al-Ragab 15

Zeina Mohamed Abdel Karim Al-Lagta 9

Maysa Ihab Zuhair Khadra 15

Ayoub Youssef Muhammad Al-Hila 9

Duha Muhammad Zakaria Abu Al-Layl 15

Muhammad Ghassan Fayez Qariga 9

Nada Raafat Deeb Al-Dalis 14

Amani Hani Ahmed Al-Hour 14

Mahmoud Fahd Mahmoud Bashir 3

Bilal Nidal Amer Hamida 6

Rudaina Bahaa EI-Din Omar Kanaan 8

Raghad Musa Mustafa Lulu 14

Ibrahim Nael Bashir Al-Rahn 3

Abd al-Rahim Muhammad Abd al Hafiz Abu Dhahe 6

Hamza Abdel Kamel Bulbul 7

Hamza Mahmoud Fathi Al Shatli 14

Malik Hisham Musa El-Zanati 3

Amira Sharif Saeed Albaa 6

Zein al-Din Ramzi Muhammad al Desouki 7

Sondos Jameel Jumah 13

Reda Muawiyah Ahmed Khalla 3

Maryam Ahmed Mahmoud Al-Rantisi 6

Malik Ahmed Osama Al-Shayah 7

Malek Zuhair Mohammed Al-Jamal 13

Malak Ismail Rabih Habboub 2

Muhammad Hassan Deeb Al- Nawajah 5

Hebat Allah Sale Salem Abu Mandil 7

Qusay Awad Samir Ghorab 13

Talal Osama Talal Al Shaffi 2

Anas Nasser Shehdeh Abu Al-Fahm 5

Farah Wael Amin Mohsen 7

Dima Adel Mohammed Sheikh Salim 13

Layan Muhammad Sayed Al-Aker 2

Sham Khalil Abdel Hay Abu Salama 5

Sama Sharif Bakr Al-Batniji 7

Ahmed Ammar Ahmed Al-Shafit 13

Batoul Abdel Fattah Khaled Al-Zuhairi 2

Ibrahim Muhammad Hassan Al-Sabakhi 5

Muhammad Ramzi Ode Qaraman 7

Hossam Moaz Hossam Hassan 13

Hani Ahmed Rabhi Netil 2

Retal Attia Khaled Attia 5

Menna Allah Muhammad Abdullah Sharab 6

Kamal Hamed Kamal Abu Aoun 13

Al-Moataz Ahmed Karam Muhammad Al-Ghaleed 2

Juri Saeed Atta Abu Safra 5

Kenan Medhat Khader Al-Ail 6

Sama Muhammad Muhammad Abu Al-Layl 13

Kenan Dia Munther Hassan 2

Karam Farid Abdullah Ghoneim 5

Zain Al-Omar Muhammad Basil Abu Ghaben 6

Khaled Hazem Ismail Al-Dahli 13

Ahmed Fawzi Al-Qufaidi 1

Ezzat Ramadan Muhammad Kamal Al-Nono 5

Khaled Ahmed Medhat Abu Bakr 5

Nadine Mohamed Abdel At Saleh Moussa 13

Masa Muhammad Adan Al-Habashi 1

Salma Zaki Muhammad Emad El- Din 5

Khalil Rahman Asaad Khalil Arada 5

Bakr Faisal Ali Al-Naami 13

Mecca Ahmed Eid Abu Sharkh 1

Same Same Muhammad Al-Sankari 4

Nesma Ahmed Osama Al-Shayah 5

Muhammad Imad Muhammad Abu Ghaim 13

Taim Allah Muhammad Abdul Karim Jumah 1

Razan Muhammad Ahmed Bolan 4

Mira Amin Jamil Mansi 5

Aseel Dhia Muhammad Hassan 13

Ayman Muhannad Ayman Ismail 1

Muhammad Ramadan Muhammad Kamal Al-Nono 4

Mujahid Nasr Samir Rashid 4

Ahmed Mohammed Ahmed Al-Rashidi 13

Moaz Abdel Fattah Khaled Al-Zuhairi 1

Ahmed Jamal Adnan Al-Rayes 4

Zainab Fakhri Sabry Radi 4

Tala Fawzi Muhammad Al-Qufaidi 13

Sabreen Fahd Mahmoud Bashir 1

Juri Rasmi Jabr Sobeih 4

Muhammad Sale Salem Abu Mandit 4

Ihab Al-Mabhouh Shaaban Awadallah 13

Muhammad Mahmoud Dhifallah Al-Nadaiyat 1

Muhammad Wissam Muhammad Ziada 3

Amin Abdullah Amin Abu Al-Rous 4

Samer Rabie Muhammad Haboub 12

Musa Ahmed Musa El-Zanati 1

Haya Ahmed Saleh Hamed 3

Juri Youssef Samir Saber 4

Sama Muhammad Khaled Abu Al-Rish 12

Rima Hamed Kamal Abu Aoun 1

Laila Saeed Atta Abu Safra 3

Mohamed Tamer Mohamed Al-Sayed 4

Sarah Fouad Ali Abu Butihan 12

Jumana Nabil Saeed Al-Qanfud <1

Amir Saeed Atta Abu Safra 3

Muhammad Waseem Samir Rashid 4

Maryam Ezz El-Din Mohamed El-Zinati 12

Lana Youssef Emad Loulou <1

Mahmoud Ismail Harzallah 3

Muhammad Ibrahim Muhammad Abu Haddaf 3

Batoul Mahmoud Fathi AI Shatli 12

Salama Muhammad Marwan Abu Atiwi <1

Hassan Hani Hassan bin Saeed 3

Saif Al-Din Saleh Abdullah Al-Arqan 3

Maria Marwan Muhammad Abu Atiwi 1`

Fahd Uday Imad Al-Ajez <1

Sham Ahmed Shamekh Jarad 3

Amira Muhammad Salim Al-Sawarka 3

Suhaib Khaled Jamal Al-Azbat 11

Diaa Ahmed Abdel Ati Saleh Musa <1

Bassam Same Muhammad Al-Sankari 2

Essam Ihab Muhammad Abu Youssef 3

Darren Tawfiq Faisal Akila 11

Celine Ihab Ayman Al-Bahtiti <1

Youssef Muhammad Jibril Jibril 2

Muhammad Yasser Rafiq Abu Habib 3

Aseel Ahmed Samir Abu Ishaq 11

Jihad Muhammad Raafat Al-Dalis <1

Neema Issam Farag Al-Fafsous 2

Lana Muhammad Nasser Al-Samri 3

Ahmed Mohamed Khaled Abu Al-Rish 11

Sham Ahmed Fawzi Al-Qufaidi 17

Hoda Ahmed Jamal Jarad 2

Ayman Mahmoud Ayman Al-Jayeh 3

Abdullah Waseem Muhammad Jabr Suwaidan 10

Yasser Ahmed Juma Sanallah 17

Ayatollah Salem Ode Abu Rawida 1

Ahmed Mohamed Abdel Rahim Haider 3

Alma Majed Sabry Suwaidan 10

Shaza Omar Saber 17

Musk Ali Hassan Al-Rantisi 1

Judy Muhammad Asaad Abu Shawaa 2

Abdullah Rabie Muhammad Haboub 10

Yazan Ahmed Jumah Sanallah 17

Nima Abdullah Castro Abu Ashayba 1

Siham Nidal Ismail Abu Ajami 2

Jamal al-Din Khaled Jamal al-Azbat 10

Arslan Khaled Bseiso 17

Hamza Alaa Ibrahim Abu Zuhair <1

Batoul Ismail Ibrahim Abu Zuhair 2

Mira Mahmoud Muhammad Hassan 10

Hamza Jameel Ahmed Ghaith 17

Rafif Mahmoud Aref Al-Faqawi <1

Navin Muhammad Raed Al-Saati 2

Saja Nabil Ahmed Khalil 10

Muhammad Saif Al-Din Youse Khashan 17

Youssef Haitham Youssef Abu Mahdi <1

Nabil Ivad Nabil Omran 2

Yazan Abdul Hamid Muhammad Rayan 9

Aheed Yasser Saeed Abu Salisel 17

Joel Atallah Ibrahim Al-Amsh <1

Nour Hamdan Muhammad Al-Buhaisi 2

Tayseer Muhammad Tayseer Al-Ghouti 9

Muhammad Mahmoud Muhammad Abu Sitta 17

Manal Moamen Majed Abu Al-Awf 17

Osama Abdel Aziz Ahmed Salem Daoud 2

Talal Mohammed Ahmed Al Rashidi 9

Dina Muhammad Khalifa Abu Sultan 16

Raed Ahmed Yahya Qusa 17

Omar Ali Muhammad Oazi 1

Suhaib Moaz Hossam Hassan 9

Bilal Hassan Salah Al- Sindawi 16

Shaza BeDeir Hussein Ashram 17

Zuhair Ramadan Mahmoud Al-Dahouk 1

Layan Abdullah Imad Al Din Sarsour 9

Muhammad Ali Nael Ali Al-Khalili 16

Ahmed Hani Abid Kali 17

Taqa Salem Muhammad Abu Maarouf 1

Muhammad Imad Ibrik Al-Amawi 9

Abdul Karim Nabil Abdul Karim Daoud 15

Anas Talal Mohammed Zayed 16

Adam Ezzat Muhammad Warsh Agha 1

Karam Faisal Ali Al-Naami 8

Yamen Muhammad Youssef Abu Kamil 15

Atef Muhammad Ate Dabour Asaad 16

Maryam Muhammad Kamel Mohsen 1

Muhammad Nael Bashir Al-Ran 8

Amir Mustafa Ibrahim Ghoneim 14

Abdullah Hamdi Muhammad Abu Alyan 16

Ghaith Ivad Muhammad Abu Draiga 1

Layan Ahmed Rabhi Nateel 8

Lamar Saadallah Muhammad Deeb 14

Youssef Muhammad Zidan Abu Rizg 16

Tamim Nidal Ismail Abu Ajami 1

Oatar Al-Nada Khaled Jamal Al-Azbat 8

Muhammad Same Muhammad Al-Aloul 14

Yasser Youssef Saved Abu Musameh 16

Aseel Ivad Nabil Omran 1

Sowar Mahmoud Fathi Al Shatli 8

Mustafa Ahmed Jumaa Sanalla 14

Jinan Muhammad Bashir Al-Maaswabi 16

Nour Ahmed Zakaria Al-Derini 1

Mounir Mohamed Mounir Hamada 8

Adam Hassan Abdel Wahab Abu Al-Aoun 14

Behind Fawzi Muhammad Al-Sawarka 15

Ahmed Mahmoud Ayman Al-Javeh 1

Mira Hani Abdullah Juma 8

Abdel Rahim Mahmoud Hatem Al-Jarousha 14

Muhammad Youssef Hassan Natat 15

Shadi Muhammad Sayed Al-Aker 7

Abdullah Mustafa Hussein Abu Al-Eish 14

Neda Basil Fadi Douima 15

Salah al Din Osama Khalil Abu Laila <1

Layan Rami Anwar Faisal <1

Sowar Moeen Saleh Abu Suleiman 7

Diaa Imad Kamal Al-Habil 13

Rafif Kamel Muhammad Mahfouz 15

Watin Ahmed Khaled Al-Saidi <1

Dania Raafat Saleh Abu Shalout 7

Saba Munir Muhammad Abu Eida 13

Barakat Samhan Samih Abu Ghali 15

Malik Muhammad Shafia Abu Al-Kass <1

Mahmoud Ahmed Mahmoud Al-Ran 7

Youssef Jihad Abdel Muti Shallah 13

Diab Nihad Diab Karim 15

Sama Ibrahim Majid Al-Wadiya <1

Lara Nabil Saeed Al-Qanfud 7

Muhammad Hassan Abdel Wahab Abu Al-Aoun 13

Mahmoud Hani Abeid Kali 15

Tasnim Ramzi Odeh Qaraman <1

Fatima Salem Ali Dhouib 7

Muslim Aid Muhammad Al-Mahroug 12

Shaima Ashraf Mustafa Abu Humaidan 14

Badr Yasser Rafiq Abu Habib <1

Khaled Muhammad Fathi Jabr 7

Ahmed Nael Ali Al-Khalili 12

Muhammad Osama Atiya Al-Qatati 14

And Tin Sharif Bakr Al-Batnit 17

Abdul Rahman Rami Mahmoud Khreis 7

Lynn Khalil Abdel-Hay Abu Salama 12

Khamis Abdul Raouf Khamis Nour 14

Mai Musab Abdel Muti Abdel Hadi 17

Hoda Muhammad Shaker Al-Mughni 7

Yazan Muhammad Muhammad Abu Al-Jabin 12

Muhammad Ismail Shehadeh Ifteha 13

Bayan Munir Abdel Rahman Abu Shamalah 17

Jana Ahmed Muhammad Zakaria Abu Al-Layl 6

Israa Moayed Youssef Abu Marzouk 12

Ahmed Salah Juma Salim 13

Bakr Muhammad Bakr Al-Nims 17

Tamim Yusuf Muhammad Bashir 6

Adam Ramzi Youssef Abu Dabbagh 11

Nasr Ihab Nasr Al-Turk 13

Dina Saqr Riad Khuzaiq 17

Hala Mahmoud Deif Allah Al-Nadaiyat 6

Muhammad Mahmoud Hatem Al Jarousha 11

Sincerity All Ahmed Al-Shenna 13

Mahmoud Muhammad Othman Talib 17

Moatasem Mesbah Ibrahim Al-Atout 6

Rahaf Muhammad Ahmed Bolan 11

Muhannad Maied Ahmed Yacoub 13

Nabaa Mahmoud Omar Al-Dush 17

Sajid Mahmoud Fathi Al Shatli 6

Rahaf Abdel Hamid Atouh Khashan 11

Amal Ramez Abdel Hamid Omar 13

Hassan Nabil Mahmoud Abu Hamada 17

Bayan Faisal Ali Al-Naami 6

Lana lvad Ismail Abu Shagfa 11

Mahmoud Muhammad Khamis Jarbou 13

Maria Anwar Talaat Al-Qayed 17

Layan Muawiyah Ahmed Khalla 6

Osama Tariq Jamil Miqdad 11

Tala Alaa Hussein Al-Hayek 12

Salah Mounir Youssef Osrof 17

Jana Shaaban Youssef Awadallah 6

Hanan Youssef Adel Harb 11

Muhammad Shadi Sale Abu Azoum 12

Yassin Alaa Muhammad Naji Rayan 6

Jihad Khalil Abdel-Hay Abu Salama 11

Abdul Rahman Fad Tawfig Al-Zant 12

Muhammad Fayez Ramez Fayez Al-Labban 17

Amr Samir Mahmoud Al-Halis 17

Maria Imad Muhammad Abu Ghaim 6

Anas Rizq Jomah Al-Nahhal 11

Ahmed Abdel Nasser Jaber Abu Assad 12

Raghad Maher Zuhdi Soraya 17

Youssef Muhammad Abdel Karim Al-Nakla 6

Mahmoud Yasser Mohamed Hamdaga 11

Aseel Abdel Nasser Jaber Abu Assad 12

Qusay Saleh Ibrahim Abu Nasr 16

Ibrahim Hossam Ibrahim Salem 6

Abdel Ati Amer Abdel Ati Abu Saeed 11

Bilal Kamel Muhammad Mahfouz 12

Lynn Ahmed Abdel Ati Sale Moussa 6

Wael Abdel Razek Mohammed Okal 11

Lana Sharif Hani Al-Basina 11

Hamada Mustafa Muhare Abu Dagan 16

Diamond Atiya Nasr Abu Zaher 16

Omar Ihab Zuhair Khadra 5

Mahmoud Ahmed Sarhan 10

Mahmoud Atef Muhammad Warsh Agha 11

Nour Al-Huda Muhammad Ali Hamo 16

Omar Hamed Kamal Abu Aoun 5

Shatha Bilal Essam Abu Salima 10

Muhammad Abdullah Nasser Arar 11

Yahya Khaled Zaki Al-Majdoub 16

Jad Al-Haq Muhammad Sayed Al-Aker 5

Ahmed Abd Rabbo Darwish Al-Arja 10

Elias Tariq Hamed Abu Aita 11

Nour Rajab Muhammad Al-Sakhafi 16

Bisan Muslim Ibrahim Al-Amawi 5

Khaled Abdel Khaleg Khaled Haniyeh 10

Moamen Ahmed Muhammad Abu Arar 11

Souad Hossam Rashad Muharram 15

Joan Nabil Saeed Al-Qanfud 5

Salim Ibrahim Salim Al-Arougi 10

Hoda Abdel Aziz Ahmed Salem Dawoud 11

Muhammad Mahmoud Kamel Al-Raz 15

Maria Muhammad Taser Al-Ghouti 5

Janah Muhammad Abdel Hafez Abu Dhaher 9

Rama Nahed Atallah Al-Jaafari 11

Asser Yasser Khaled Al-Beik 15

Ali Salem Ali Dhuwaib 5

Mayar Nidal Amer Hamida 9

Hamza Muhammad Samih Abu Fakhr 10

Moayad Ahmed Abdel Aziz Abu Hamid 15

Joan Ahmed Rabhi Nateel 5

Layan Raed Hamed Abu Aita 9

Riyad Shadi Riyad Al-Wahidi 10

Yazan Nidal Ativa Abu Al-Husseini 15

Muhammad Mady Nahed Abu Al-Lail 5

Shaaban Yasser Mohamed Hamdaga 9

Layan Abdel-Jawad Ali Al- Hawm 10

Osama Suleiman Naeem Brahma 14

Muhammad Ahmed Karam Al-Ghalee 5

Muhammad Ghassan Youssef Abu Dabbagh 9

Saeed Abdullah Nasser Arar 10

Jihad Muhammad Jihad Abdel Hafez 14

Sidra Abdullah Waheed Al-Tabsh 5

Lana Bilal Essam Abu Salima 8

Bassem Khalil Bassem Al-Damiati 10

Lina Basil Jihad Abu Jabbara 14

Karim Mohamed Shaker Al-Mughni 5

Layan Nasser Shehdeh Abu Al-Fahm 8

Rima Mounir Ali Al-Hawm 10

Hussein Muhammad Hussein Kafenah 14

Muhammad Ahmed Abdel Ati Sale Musa 5

Shatha Al-Iman Ahmed Sale Hamed 8

Farah Muhammad Samir Abu Hasira 9

lad Muhammad Abu Fasfis Medal 14

Salam Ahmed Samir Abu Ishag 5

Dania Munther Sobhi Shabir 8

Ahmed Fadi Samih Hashem 9

Fathi Muhammad Fathi Esifan 14

Bisan Ali Bassam Al-Bahtiti 5

Bilsan Ayed Muhammad Al-Mahroug 8

Karam Muhammad Samir Abu Hasira

Muhammad Ayed Tawfig Abu Mohsen 14

Ronza Ahmed Adnan Al-Habashi 4

Layan Farid Abdullah Ghoneim 8

Karim Rami Rabhi Al-Wadiya 9

Remas Hassan Muhammad Al-Arabashli 14

Sama Mahmoud Dhaif Allah Al-Nadaiyat 4

Maria Ziad Sobhi Al-Qadi 7

Halima Ramzi Muhammad Al Desouki 9

Bassmah Youssef Bakr Al-Af 14

Ahmed Ezz El-Din Mohamed El-Zinati 4

Maria Bilal Essam Abu Salima 7

Asma Riyad Muhammad Arada 8

Muslim Nidal Ismail Al-Zayegh 14

Omar Amer Akram Murtaja 4

Karam Muhammad Mahmoud Abu Muammar 7

Aya Nidal Akram Abu Laila 8

Jamal Yasser Salim Abu Shinar 13

Sally Ramez Muhammad Abu Muammar 4

Osama Rizq Gomah Al-Nahhal 7

Saqr Ahmed Ismail Al Zahar 8

Ahmed Sobhi Muhammad Al-Daalasa 13

Yahya Imad Muhammad Abu Ghaim

Muayyad Salem Odeh Abu Rawida 7

Lynn Fadi Samih Hashem 8

Muhammad Abdel Qader Suleiman Al-Masrai 12

Omar Muhammad Abdel Karim Al-Nakla 4

Janan Attia Khaled Attia 7

Omar Walid Muhammad Lafi 8

Rahaf Khaled Walid Al-Suwaisi 12

Khaled Ahmed Musa Al-Zanati 3

Omar Amer Ibrahim Al-Jarousha 7

Same Abdel Kamel Bulbul 8

Majd Raed Tayseer Zomlot 12

Messk AL Khitam Ismail Awad Weshah 3

Muhammad Yasser Muhammad Hamdaqa 7

Fouad Muhammad Omar Quddus 8

Muhammad Raed Muhammad Abu Hadda 11

Zaid Amer Akram Murtaja 3

Alma Hassan Ismail Abu Shaqfa 6

Yazan Fares Muhammad Rabaa 8

Saleh Adel Mahmoud Al-Quran 11

Khaled Abdullah Waheed Al-Tabash 3

Mohamed Ahmed Saleh Hamed 6

Aseel Ibrahim Muhammad Abu Mutlaq 8

Layan Muhammad Awad Khalif 10

Ayaa Mahmoud Khalil Abu Daf 10

Youssef Nasri Youssef Al-Zeer 10

Youssef Samir Ramadan Al-Athamna 10

Muhammad Saher Hassan Abu Tawahaina 9

Yamen Fawzi Muhammad Eid Al-Zaqzoug 9

Abdul Malik Thaer Malik Taroush 8

Rahaf Maher Mahmoud Marei 8

Retaj Youssef Hassan Al-Mashal 8

Faraj Ismail Faraj Kariri 8

Jana Hani Muhammad Abu Al-Awar 8

Habiba Mahmoud Fahmy Abdel Qader 7

Suhaib Osama Ibrahim Naji 6

Miss Khaled Awad Al-Sisi 6

Oais Muhammad Hani Abu Eid 5

Sama Zareef Fayez Al-Harazin 5

Hala Saadi Magdy Al-Dabaka 5

Suhaib Muhammad Mahmoud Haroun 5

Ahmed Nour El-Din Ahmed Abu Lehia 5

lyad Abdel Aziz Muhammad Askar 4

Amna Shadi Eid Abu Al-Layali 4

Reem Muhammad Odeh Sunaina 4

Muhammad Ghassan Salah Al-Haj Ahmed 3

Muhammad Raafat Saleh Shalouf 3

Ali Muhammad Ali Al-Mubayed 3

Momen Aymen Al Jaraah 2

Watin Muhammad Salem Al-Hashash 2

Saad Mahmoud Ayman Labad 2

Malak Muhammad Majid Al-Dags 2

lyad Muhammad Shaaban Abu Sharifa 2

Jihad Khaled Jihad Abu Amer 2

Juri Muhammad Arif Shalayil 2

Maria Muhammad Kamel Abu Hujair 2

Yamen Sami Saber Abu Wadi 2

Salma Hassan Khaled Abu Shugair 2

Marah Ahmed Ramzi Attouh 2

Kenan Tamer Khalil Ghariz 2

Roaa Salim Yassin Al-Astal 2

Anya Ahmed Zakaria Barakat 1

Abdel Rahman lyad Abu Jalal 1

Yaqin Badr Eid Abu Jabal 1

Muhammad Omar Salem Al-Shawi 1

Mahmoud Mohieddin Mahmoud Al-Sebaei 1

Khamis Hassan Khamis Abu Tahoun 1

Maria Ahmed Ali Bustan 1

Farah Suleiman Raed Abu Shabab 1

Mian Muhammad Riad Abu Haddayd 1

Sowar Khaled Saber Abu Qashlan <1

Zeina Ahmed Mohamed Shatat <1

Ratel Yasser Jumaa Abu Al-Fitah <1

Saba Ahmed Ali Al-Qazzaz <1

Hala Yasser Hamed Al-Sanwar <1

Tulin Muhammad Tawfiq Al-Taaban <1

